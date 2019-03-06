Karadağ: 'Millet ittifakına ilgi yoğun'

CHP İlçe örgütü haftalık olağan genel kurulunu yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Karadağ "Önümüzde bir yerel seçim var. Çok önemli. Bugün gündemimizde bir tek maddemiz var. O da başarılı olmak. Bu seçimi başarılı bir şekilde geçirmek adına gereken tartışmaları yapıyoruz. Millet İttifakı ile birlikte birçok köyü gezdik. Yoğun bir ilgi var. Özellikle köylerde mevcut iktidarın hiçbir şey yapmadığını gördük. Büyükşehir yasasıyla birlikte burada gerçekleştirilecek hizmetler kapsamında Muhittin Böcek'e büyük bir ilgi var. Abdullah başkanımız da büyük bir fedakarlık içerisinde. Uyum içerisinde çalışıyoruz. Biz biriz, birlikteyiz ve martın sonu bahar diyoruz" ifadelerini kullandı.

'ALANYA HALKI DAVETLİDİR'

Öte yandan Millet İttifakı'nın seçim ofisinin cumartesi günü gerçekleşecek açılışına bütün Alanya halkı davet edildi. Karadağ "Cumartesi günü saat 16.00'da açılışımız var. Görkemli bir açılış olacak. Bütün Alanya halkını davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2019, 14:24