Karadağ: ‘İstanbul’a gitmeye hazırız’

CHP İlçe örgütü haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ köy enstitülerinin kuruluş yıldönümünü kutlayarak, dönemin aydınlanmasında önemli bir role sahip enstitülerin kapitalizmin baskıları sonucu kapatıldığını ifade etti. Ardından ise işsizlik ve hayat pahalılığı noktasında eleştirilerini sundu. Tüketim maddelerine yapılan zamlara değinen Karadağ "Üretmiyor, ithal ediyoruz. Sonuç bu. Soğan 10 lira, kazan kaynamıyor" dedi. Karadağ, İstanbul'da devam eden seçim sürecine de değinerek, gerekirse Alanya'dan İstanbul'a gitmeye hazır olduklarını vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2019, 14:45