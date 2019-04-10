Karadağ: ‘İstanbul krizi bizi kaygılandırıyor’

ALPER KUTAY

TOPLANTI sonrası bir basın açıklaması yapan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, yeni dönemin belediye meclis toplantısına katıldıklarını ve Millet İttifakı olarak komisyonlarda etkin bir şekilde yer aldıklarını kaydetti. Karadağ, “Toplantıda seçim sonuçlarını analiz ettik. Özellikle Alanya’mıza tekrar hayırlı olsun. Dün Belediye Meclisi’nin Millet İttifakı üyeleriyle bir araya gelerek komisyonlarda görev alacak isimleri belirledik. Seçim öncesi söylediğimiz gibi ‘Sen ben yok, biz varız’ mantığı ile çalışacağız. Şimdiden bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.

‘ÜLKE ADINA ENDİŞELERİMİZ VAR’

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in mazbata ve devir teslim törenlerine de katıldıklarını söyleyen Karadağ, “Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da devir teslim ve mazbata törenlerine katıldık. Ama ülke adına kaygılarımız var. Bu seçimler bizim açımızdan Antalya ölçeğinde güzel geçti ama İstanbul’da seçim sonuçları bir an önce sonuçlanırsa çok daha mutlu olacağız. Dünyanın gözbebeği olan İstanbul’da hala seçimin sonuçlanmaması bizi kaygılandırıyor. Bu siyasi belirsizlik Alanya’da turizm esnafını da kaygılandırıyor. Sadece turizm değil, birçok dinamiği etkileyecektir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’na mazbatasının verilip Türkiye’nin aydınlığa çıkmasını talep ediyoruz” diye konuştu. Karadağ, yarın da CHP’li Mehmet Ali Yılmaz’ın kazandığı Gazipaşa ile Şükrü Sözen’in yeniden kazandığı Manavgat Belediyesi’ni ziyaret edeceklerini, ayrıca seçimlerde okullarda görev alan partililere de önümüzdeki günlerde teşekkür plaketi vereceklerini kaydetti.