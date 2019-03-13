Karadağ, Büyükşehir'e ateş püskürdü!

COŞKUN Karadağ başkanlığındaki CHP ilçe yönetimi haftalık yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde süreci değerlendiren ilçe yönetimi adına açıklama yapan Başkan Karadağ " Kırsalda çok yoğun çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda hizmeti malesef yok. Gençler işsiz, yolları kötü, içmeye suyu yok. 21. Yüzyılda böyle bir durumun yaşanması içler acısı. Bunun yanında merkez çalışması da yapıyoruz. Halkın ilgisi yoğun. Özellikle sanayi esnafı kan ağlıyor, dükkanlar bomboş" dedi.

"KENTTEN KIRSALA GÖÇÜ SAĞLAYACAĞIZ"

İyi parti ile uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ni Muhittin Böcek, Alanya Belediyesi'ni Abdullah Sönmez kazandığı zaman kırsalda hiçbir sorun yaşamayacağız. Kırsaldan kente oldukça yoğun bir göç var. Eğer bizler kazandığımız taktirde bu tür sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Kentten kırsala tekrar dönüşleri sağlayıp oradaki şartları iyileştireceğiz.