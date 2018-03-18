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Karaca: Yiğit Alanya’da tarih yazdı!

Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, TÜSPAF Başkanı Ali Karaca'yı Ankara'da ziyaret etti. Federasyon Başkanı Karaca'ya teşekkür plaketi takdim eden Yiğit, ''Odamızın her daim destekçisi olan federasyon başkanımıza ve yönetimine teşekkür ederim'' dedi.

Karaca: Yiğit Alanya’da tarih yazdı!

Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, TÜSPAF Başkanı Ali Karaca'yı Ankara'da ziyaret etti. Federasyon Başkanı Karaca'ya teşekkür plaketi takdim eden Yiğit, ''Odamızın her daim destekçisi olan federasyon başkanımıza ve yönetimine teşekkür ederim'' dedi.

18 Mart 2018 Pazar 09:51
Karaca: Yiğit Alanya’da tarih yazdı!
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TÜRKİYE Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca'yı  Ankara'da ziyaret eden Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, Karaca'ya destekleri için teşekkür etti. Alanya Pazarcılar Odası'nın ve pazarcı esnafının her türlü sorununda Federasyonun yanlarında olduğuna dikkat çeken Yiğit, ''Başkanımız Ali Karaca ve yönetimi ile esnafımızın huzuru ve refahı için uyum içinde çalışıyoruz. Kendilerine esnafım adına teşekkür ederim'' dedi.
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Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, ''Öncelikle bugün bizleri burada ziyaret eden Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula ve Pazarcılar Odası Başkanımız Hasan Yiğit'e şükranlarımı sunarım. Hasan başkanımız Alanya'da gerçekten belediye ve pazarcı esnafı ile uyum içinde çalışıyor. Alanya'da birçok toplantıya da katıldım. Bu esnafımız adına çok önemli bir olay. Hasan Yiğit ekibi ile birlikte göreve geldikten sonra öz verili ve dürüst çalışmaları ile odayı hak ettiği yere yükseltti. Odanın birçok gecikmiş borcunu kapattı. Bana göre Hasan başkan bu çalışmaları ile Alanya'da tarih yazdı. Zaten ikinci seçiminde de esnafımızın tercihi bu sözlerimi doğruluyor. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum. Biz her zaman Alanya ile birlikte hareket etmeye devam edeceğiz'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan YiğitAlanyaAlanya Pazarcılar OdasıAlanya Pazarcılar Odası BaşkanıAli Karaca
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