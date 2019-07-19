Kaptanoğlu: İskelede bir kedi acı içinde kaçışıyordu 

SOKAKLARA, parklara, ormanlara ve denize atılan çöplerin çevreye verdiği zararlar hali hazırda en büyük sorunların başında gelirken, yerküreyi paylaştığımız hayvanlar için de öldürücü olabiliyor.

Deniziyle, kumuyla, güneşiyle, tarihiyle cennetten bir köşe olan Alanya’da çevre duyarlılığının ve farkındalığın arttırılması adına Yeni Alanya’ya konuşan Erman Kaptanoğlu “Bütün canlılar birbiriyle bağlantılı bir ekosistem içerisinde yaşarlar. Soyu tükenen en ufak bir canlı bile bu sistem içerisinde diğer türlere ve özellikle insanlara geri dönüşü olmayan zararlar verir. Ve denizlerdeki kirlilik bazı istilacı türlerin (balon balığı, aslan balığı gibi) aşırı yayılmasına sebep olarak ekonomik açıdan da zararlar vermektedir. Mesela bugün iskelede gördüğüm siyah bir kedi, muhtemelen yere atılmış bir olta takımı ucunu ısırmış, kancanın birisi ağzına diğeri sol ayağına girmiş şekilde acı içinde sekerek kaçışıyordu. İnanan bir insan için çevreyi bilerek veya bilmeden kirletmek yaratıcıya şirk koşmaktır, sen yaratırsın ama ben yok ederim demektir. Çevreyi kirletmemek biz insanların öncelikli ve en önemli vazifesidir” dedi.

AÇIKALIN GELİNEN SON NOKTAYI BÖYLE FOTOĞRAFLAMIŞTI

Öte yandan Alanya’da deniz kirliliğinde gelinen nokta son olarak çevreci kimliği ile tanınan Feyzi Açıkalın’ın objektifine yansımız ve utanç tablosu bir kez daha turizmin başkenti olan Alanya’nın suratına bir tokat gibi inmişti.



ŞİMDİ EMPATİ ZAMANI: BU HALDE SİZ NE YAPARDINIZ?

Şimdi ölen deniz canlıların yerine kendimizi koyma zamanı. Elleriniz bu şekilde bağlı denizde nasıl yaşayabilirdiniz? Bu şekilde nefes alabilir miydiniz?

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2019, 17:28