Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri
Çift ekranlı ilk akıllı telefon...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı...

Jandarma yol uygulamasında yakaladı

Gazipaşa’da jandarmanın yol uygulamasında firar ve vergi borcundan aranan 2 şüpheli yakalandı

Jandarma yol uygulamasında yakaladı

Gazipaşa’da jandarmanın yol uygulamasında firar ve vergi borcundan aranan 2 şüpheli yakalandı

15 Mart 2018 Perşembe 21:24
Jandarma yol uygulamasında yakaladı
banner404

GAZİPAŞA İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı Güney Jandarma Karakolu ekipleri, yolcu otobüslerine yönelik uygulama yaptı. Jandarmanın kimlik sorgulamasında yolcular arasında çeşitli suçlardan kaydı ve araması bulunan, Osmaniye Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği belirlenen Veli D'nin (29) olduğunu tespit edildi. Başka bir otobüste yapılan uygulamada ise vergi borcundan aranan Y.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
GazipaşaJandarmaFirarVergiAranan şüpheliler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da duraklar temizlendi
Alanya'da duraklar temizlendi
Demirtaş'a sıcak asfalt atağı
Demirtaş'a sıcak asfalt atağı
Mahmutlar Şairler Parkı hizmete açıldı
Mahmutlar Şairler Parkı hizmete açıldı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim