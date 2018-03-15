Jandarma yol uygulamasında yakaladı

GAZİPAŞA İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı Güney Jandarma Karakolu ekipleri, yolcu otobüslerine yönelik uygulama yaptı. Jandarmanın kimlik sorgulamasında yolcular arasında çeşitli suçlardan kaydı ve araması bulunan, Osmaniye Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği belirlenen Veli D'nin (29) olduğunu tespit edildi. Başka bir otobüste yapılan uygulamada ise vergi borcundan aranan Y.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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