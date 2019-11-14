İyi Partili vekil Alanyalı üreticilerin sorununu TBMM’ye taşıdı  

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, İnsan sağlığını tehdit eden ve Alanyalı üreticilerin de çok sık kullandığı tarım ilacı hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplandırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM)soru önergesi verdi. Bahşi, TBMM’ye verdiği dilekçede şu ifadelere yer verdi: “Medyada yer alan haberlere göre Antalya'da çiftçilerin kullandığı Bayer'in Roundup adlı tarım ilacının kansere neden olduğu ve ABD'de milyonlarca dolar tazminata mahkum edildiği belirtilmiştir. Amerikalı bir çiftçi, yabani otlar için kullandığı tarım ilacı yüzünden lenf kanseri olduğunu belirterek, Monsanto şirketine dava açmış ve haklı bulunarak, 80 milyon dolar tazminat kazanmıştır. Yine, Amerikalı bir bahçıvan, aynı tarım ilacı yüzünden lenf kanseri olduğunu belirterek, aynı şirkete dava açmış ve 78 milyon dolar tazminat kazanmıştır. Ve aynı ilaç yüzünden aynı şirkete açılmış 13 bin 400 dava olduğu bilinmektedir. Ayrıca Roundup adlı ilacın zararları kanserojen etkiyle sınırlı olmadığı, Avrupa ülkelerinde yapılan bilimsel çalışmalarda Glyphosateadlı maddenin glutenintoleransına neden olduğu açıklanmıştır.Glifosat (Roundup) adı verilen bir yabani ot öldürücüsünün kullanıldığı tarım ürünleri hasat edildiğinde bu toksinin yüksek seviyelerinin ürünlerde kaldığı ve insanlara geçerek başta kanser olmak üzere çok çeşitli hastalıklara yol açtığı belirtilmiştir. Buna göre; ‘Antalya’da çiftçilerin adeta peynir ekmek gibi kullandığı Bayer’in Roundup adlı tarım ilacı hakkında tüketicilere yeteri kadar uyarı yapılmış mıdır? Adı geçen bu ilacın kanser oluşumunu tetiklediği doğru mudur? Doğruysa neden üretimine hala izin verilmektedir?’”