İtfaiyecilere sürpriz ziyaret

Haber: Alper KUTAY

HER yıl 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arası yurt genelinde İtfaiyeciler Haftası olarak kutlanıyor. Hafta kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney’in ev sahipliğinde Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti. İtfaiye Müdürü Mehmet Oral ve itfaiyeciler, Kaymakam Harputlu ve Başkan Yücel'i çiçekle karşıladı. Harputlu, Yücel ve Güney, itfaiyecilerle tek tek tokalaşarak İtfaiyeciler Haftası'nı kutladı. Kaymakam Harputlu, “İtfaiyecilik iyi bir ekip işi gerektiriyor. Ekibin birbirini tanıması, hareket ve olaya müdahale becerisini üst düzeye çıkarır. Gece gündüz çalışan tüm itfaiyecileri canı gönülden kutluyorum" dedi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise Alanya itfaiyesinin çok başarılı olduğunu belirterek haftalarını kutladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney de yaptığı değerlendirmede, “Ziyaretten büyük mutluluk duyduk. Alanya itfaiyesi, hem ekipman, hem tecrübe, hem de çalışmasıyla Antalya genelindeki birçok itfaiyeden önde geliyor. Müdür Mehmet Oral ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

