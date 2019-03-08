ITB'nin röntgeni Dim TV Ana Haber'de

DÜNYANIN en önemli turizm fuarı olarak kabul edilen ITB Berlin'de Türkiye ve Alanya'ya müthiş ilgi sürüyor. Türk ve Alanya'da 2019 turizm sezonu fotoğrafının çekildiği dev fuara Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ile Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim de katıldı. Dim, ITB'nin nabzını tuttu ve Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV (dimtv.tv) için röportajlar yaptı. ITB'de Dim'in sorularını yanıtlayan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin "ITB'de görüştüğümüz turizmcilerimiz, otelcilerimiz Alanya'ya olan ilgiden gayet memnunlar. Bu yıl Alman pazarının çok daha iyi olacağı kanısındalar. Burası çok önemli bir lokasyon Alanya turizmi için. ITB Berlin Turizm Fuarı'na uzun yıllardır geliyoruz. Bu fuarda da stant açan turizmcilerimizle birlikte olmak, onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Ayrıca Alanya standımızda misafirlerimizle ilgileniyoruz. İnşallah bu yıl turizm çok daha iyi olacak. Alanyamıza yoğun olarak turist getiren tur operatörleri Odeon ve Anex yetkililerini ziyaret ettik, teşekkür plaketlerimizi takdim ettik. Onlar da bu yıl hem Rusya, hem de Avrupa pazarının çok iyi olacağını belirttiler. Turizm Bakanımıza da güveniyoruz. Alanyalı Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, aynı zamanda Turizm Bakanı gibi çalışıyor. Bakanımız da turizmle birebir ilgileniyor. Hem bakanımız, hem bizler, hem de turizmcilerimiz turizmde profili yükseltmeye çalışıyoruz. Ortak paydamız Alanya, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'ALANYA'DAN KATILIM ÇOK DÜŞÜK'

Dim, ITB Berlin Turizm Fuarı'na her yıl ortalama 20-25 Alanya oteli ve otel grubunun katıldığını ancak bu yıl katılımın sadece 7 otelle çok düşük kaldığını belirterek, Şahin'e "Alanya'nın müstakil standı olurdu, o da yok bu sene. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Şahin "Evet, Alanya'nın büyük bir standı yok ama seneye ALTAV'la birlikte yaparız. Turizm Bakanlığı'nın bütçede kısıtlamaya gittiğini söylediler. Ben, geçen yıl ITB'de olup, bu yıl olmayan otellerimizin bu pazarla birebir görüşmeler yaptıklarını ve sezona ilişkin gerekli bağlantılarını tamamladıklarını düşünüyorum" dedi.

SİLİ: ARTIŞ ORTALAMA YÜZDE 30

Dim'in sorularını yanıtlayan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ise "Bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığımız yeni bir düzenleme yaptı. Fuar sayılarını azalttı, ITB gibi büyük fuarlarda daha efektif yer almak adına yeni bir kurgulamaya gitti. Bu kapsamda biz de Alanya olarak bu fuarda yerimizi aldık. 2018 yılı itibariyle zaten bir yükselme söz konusuydu. Hatta Antalya olarak 2018 rekor yılımızdı. Antalya ve Alanya-Gazipaşa (GZP) havalimanlarına inen yabancı yolcu sayısında 13,5 milyona ulaştık. Bu sene de görünen o ki Orta Avrupa ve Batı Avrupa pazarlarında ortalama yüzde 30 oranında artış söz konusu olacak. Örneklendirmek gerekirse, 2017’de Almanya’dan Antalya ve GZP’ye gelen yolcu sayısı 1 milyon 600 bindi. Bu rakam 2015 senesinde 3 milyon 500 bin civarındaydı. 1 milyon 600 binden geçen sene yüzde 30 artışla 2 milyon 300 bin rakamına ulaştı. Bu şu anlama geliyor, biz geçmiş yıllarda Almanya ve Batı Avrupa pazarındaki artışımızı elde edeceğiz. Diğer yandan tüm bu eksilere rağmen biz Antalya ve Alanya’da 13,5 milyon gibi bir rakamla rekor kırdık ki, bu da hükümetin, sivil toplum örgütlerinin ve turizmcilerin yapmış olduğu çabalar sonunda, kaynak pazarın çeşitlendirilmesi noktasında bir başarıyı elde ettiğimizi gösteriyor. Klasik kaynak pazarlarımızdaki eksilere rağmen biz rekor elde edebiliyorsak bu hepimizin başarısı. Batı Avrupa pazarında artışlar var. Gerçi Rusya'da fuar önümüzdeki hafta başlıyor ama şu ana kadar aldığımız bilgiler doğrultusunda herhangi bir eksilme olmayacak. Bu da 2019’da sayısal anlamda 2018’in de üzerine çıkacağımız anlamına geliyor. Kritik nokta, gelir anlamında da aynı başarıyı elde etmemiz. Tabi geçmiş dönemlere nazaran, 2015’in ortalarından itibaren, 2016-2017’de fiyatlarımızda krizle birlikte ciddi düşüşler olmuştu. Ama geçen sene tekrar toparlanmaya başladı. Bu sene toparlanmaya devam edecek, sanıyorum 2020-21 itibariyle de biz doğru rakamlarımızı oluşturmuş olacağız. Bu sene stant anlamında bir azalma var. Kültür ve Turizm Bakanlığı stant ücretlerini arttırdı. Benim gördüğüm kadarıyla Alanya’dan yaklaşık 100 kişi katılım gösterdi. Fuarda stant alma anlamında çok istekli olamadılar. Bu da belki bakanlığın bu konuyu bir kez daha değerlendirmesini gerektiriyor olabilir. Veya bizim bölge olarak yeni bir açılım gerçekleştirmemizi gerektirebilir. Bu nedir? Tur operatörlerinin yaptığı gibi otelciler olarak daha büyük bir alan alarak, daha efektif bir tanıtıma gidebiliriz. ITB’de 3 sene Alanya olarak stant açtık. Önceki yıllarda stant bedellerinin yüzde 45’ini bakanlık karşılıyordu. Bu sene bakanlığın desteğinden tam emin olamadığımız için böyle bir yol izledik. Önümüzdeki sene için otelcilerle yaptığımız görüşmeler çerçevesinde daha büyük bir stant açmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

'2019'DA YÜZÜMÜZ GÜLECEK'

Lonicera Otel Halkla İlişkiler Müdürü Yeşim Ozan " Bu sene Alanya turizmi için ümitliyiz. Çok güzel gidiyor. Görüşmeler yaptık, katılım da gayet güzel. Bu sene Avrupa pazarından daha fazla rezervasyon aldık, çok mutlu ediyor bu durum bizi. Alanya yeryüzü cenneti. İnşallah her şey daha güzel olacak" dedi. Lonicera Otel Ön Büro Müdürü Mustafa Ergün ise "2019 turizm sezonu kesinlikle beklentilerimizin üstünde geçecek. Gelişmelerden son derece memnunuz. Hem Alanyalı otelciler, hem de esnaflar olarak yüzümüzün güleceği bir yıl geçireceğiz" dedi.

ITB'YE KATILAN ALANYA OTELLERİ

Lonicera, Safir, Azura, Kirman, ASKA, Dizelya ve Adenya.

ITB'NİN FOTOĞRAFI BU AKŞAM 18.00'DE DİM TV'DE

ITB Berlin Turizm Fuarı'nın nabzını tutan Mehmet Ali Dim, ayrıntıları bu akşam saat 18.00'de Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber'de aktaracak. Dim'in gözünden ITB'nin röntgeni için bu akşam saat 18.00'de başlayacak olan Alper Kutay'la Dim TV Ana Haber'i sakın kaçırmayın.