İşte yeni encümen üyeleri

MECLİSE, en yaşlı meclis üyesi olarak MHP'li Kerim Ertekin başkanlık yaparken, yapılan gizli oylama ile Belediye Meclis Başkan Vekili seçildi. Yapılan oylama sonucu, Belediye Meclis Başkan Vekili olarak MHP'li Kerim Aydoğan birinci vekil, MHP’li Ali Şahin ikinci vekil oldu. Katip üye olarak ise asil üye Nuri Tokuş ve Mustafa Toksöz, yedek üye olarak da Meliha Aras ve Paulina Müftüoğlu seçildi. Belediye Encümeni’ne MHP’li Kerim Ertekin ve Emine Çalış ile Ak Partili Mehmet Şenli seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu’na MHP’den Fevzi Alaaddinoğlu ile Mustafa Sünbül, Ak Parti’den Alper Birer, CHP’den Yılmaz Bağışlar ve İyi Parti’den Fikret Arık seçildi.