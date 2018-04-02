İşte üyelerin seçim öncesi ALTSO'dan beklentileri

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) seçim sürecinde iki adaya da başarılar dileyen Esnaflar, adaylardan göreve geldiklerinden sonraki süreçte esnafları daha çok ziyaret etmelerini isteyerek, durgun geçen kış dönemlerinin hareketlendirecek projeler üretmelerini istediler. İşte esnafın görüşleri:

'RAYLI SİSTEM YAPILSIN'

KEMAL ARSLAN (TEKSTİLCİ)

Ticaret odası tarafından Alanya'ya golf turizminin yapılması gerekiyor. Antalya ve Gazipaşa havaalanlarıyla Alanya arasına raylı sistemin getirilmesi lazım. Ayrıca Akdağ kayak merkezi var. Burası hakkında yeterli çalışmaların yapılması lazım. Ayrıca esnafın korunması için de ticaret odası bir şeyler yapmalı. Özellikle büyük markalara karşı korunması konusunda esnafın yanında olmalılar.

'BEKLENTİLERİMİZ BELEDİYEDEN BİLE FAZLA'

HİKMET AKBULUT (EMLAKÇI)

Alanya Ticaret Odası'ndan beklentilerimiz, belediyeden daha fazla. Özellikle Alanya merkezdeki durum çok kötü işverenler ve esnaf açısından. Merkez artık Çin ve Rus pazarına döndü. hiçbir özelliği olmayan, markasız bir merkeze döndü. Merkezin daha cazip bir hale getirilmesi çok önemli. Çünkü böylece Mahmutlar'dan, Konaklı'dan diğer bölgelerden de turistler tarafından alışveriş için tercih edilir. Ayrıca Alanya'ya bir vizyon gerekiyor. Yat limanı ve belediyenin taşınarak meydanın yeniden yapılandırılması ve rıhtımın güzelleştirilmesi halka daha çok yürüyüş alanı imkanı sağlanması lazım. Kısacası büyük projeler gerekiyor bunun için de bu işi yapabilecek kişiler inşallah o koltuğun başına geçer.

'ALTAV'IN DESTEKLENMESİ LAZIM'

MUSTAFA ERKUT (TURİZMCİ)

Bir turizmci olarak biz Alanya'ya daha fazla ne kadar turist gelir onun beklentisi içindeyiz. Alanya'nın tanıtımları da bizim için çok önemli. Bunu şu dönemde özellikle Alanya Turizm Tantma Vakfı (ALTAV) başarılı bir şekilde yapıyor. Bu vakfın daha fazla desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.

'ESNAFLA İÇ İÇE OLSUN'

ŞAKİR KIZILKAYA (KUYUMCU)

Öncelikle ALTSO seçimlerindeki iki adayımıza da başarılar diliyorum. Kim seçilirse seçilsin Alanya'da mutlaka esnafla, ticaret yapan kişilerle daha çok iç içe olmalı. Ayrıca esnafın sorunlarını sadece seçim döneminde değil her zaman çözmeye çalışmalı. Bununla birlikte Alanya'da turizmin özellikle de kış turizminin gelişmesi konusunda çalışmalar yapılması gerekiyor. Oda bütçesinin de Alanya'yı daha ileriye taşımak için kullanılmasını bekliyoruz.