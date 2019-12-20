İşte Karadağ'ın listesi! Çekirdek kadro mesaiye devam edecek
29 Aralık’ta Alanya Kültür Merkezi’nde yapılacak CHP İlçe Kongresi’nde yeniden aday olan İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, yönetim kurulunu büyük oranda belirledi.
ALPER KUTAY
KARADAĞ, genç ve kadın kotasını Alanya’da merkez, doğu ve batı ayrımını dikkate alarak doldurduklarını söyledi. Karadağ, yönetimdeki çekirdek kadro ile devam edeceklerini, çeşitli nedenlerle görevden ayrılanların yerine ise genç ve kadın ağırlıklı isimlerden oluşan bir listenin geleceğini ifade etti. 390 delegeyi tespit ederek başladıkları kongre sürecinde delegelerle temaslarının devam ettiğini belirten Karadağ, “Çekirdek kadromuzdan Ali Hancı, Mustafa Aras, İrfan Akgün, Gülçin Güner, Halime Ceylan ve Hüseyin Kaya ile yola devam edeceğiz. Bunun yanı sıra avukat Haydar Uyar, Bengisu Yarı ve Anıl Toprak da yeni dönemde görev alacak. Müze Gezginci ve Mehmet Can Karagöz ise il teşkilatında görev almayı planlıyor. Kırsal, doğu, batı ve merkez mahallelerde temsil gücü olan 5-6 arkadaşımızla daha görüşme halindeyiz” dedi.
Alanya için hayati bir önem taşıyan Cumhuriyet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için halka sunulan alternatifleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
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