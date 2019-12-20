İşte Karadağ'ın listesi! Çekirdek kadro mesaiye devam edecek

ALPER KUTAY

KARADAĞ, genç ve kadın kotasını Alanya’da merkez, doğu ve batı ayrımını dikkate alarak doldurduklarını söyledi. Karadağ, yönetimdeki çekirdek kadro ile devam edeceklerini, çeşitli nedenlerle görevden ayrılanların yerine ise genç ve kadın ağırlıklı isimlerden oluşan bir listenin geleceğini ifade etti. 390 delegeyi tespit ederek başladıkları kongre sürecinde delegelerle temaslarının devam ettiğini belirten Karadağ, “Çekirdek kadromuzdan Ali Hancı, Mustafa Aras, İrfan Akgün, Gülçin Güner, Halime Ceylan ve Hüseyin Kaya ile yola devam edeceğiz. Bunun yanı sıra avukat Haydar Uyar, Bengisu Yarı ve Anıl Toprak da yeni dönemde görev alacak. Müze Gezginci ve Mehmet Can Karagöz ise il teşkilatında görev almayı planlıyor. Kırsal, doğu, batı ve merkez mahallelerde temsil gücü olan 5-6 arkadaşımızla daha görüşme halindeyiz” dedi.