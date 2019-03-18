İşte ALTSO Akademi'nin 2019 yılı seminer programı

ALTSO Akademi'nin 2019 Yılı 1. Dönem Kişisel Gelişim Seminer programı belli oldu.

İşte ALTSO Akademi'nin 2019 yılı seminer programı
banner404

ALTSO Akademi tarafından, 2019 Yılı 1. Dönem Kişisel Gelişim Seminer Programları çerçevesinde 6 tane kişisel gelişim semineri düzenlenecek. ALTSO tarafından, üyelerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile düzenlenen eğitim programları kapsamında 2019 yılı birinci dönemi için 6 tane kişisel gelişim semineri programlandı. ALTSO üyelerinden ve önceki dönem katılımcılardan gelen talepler ile beklenti ve istekler göz önüne alınarak hazırlanan programlar Cumartesi günleri düzenlenecektir. ALTSO Konferans Salonu’nda verilecek seminerler genel katılıma açık olup, ücretsizdir. Seminere katılan kişilere ayrıca katılım belgesi de düzenlenecektir.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Falezlerdeki intihardan komiser Ceren vazgeçirdi
Falezlerdeki intihardan komiser Ceren vazgeçirdi
  1. ASAYİŞ

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner532

banner518

banner481

banner472

banner479

banner536