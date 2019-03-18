İşte ALTSO Akademi'nin 2019 yılı seminer programı

ALTSO Akademi tarafından, 2019 Yılı 1. Dönem Kişisel Gelişim Seminer Programları çerçevesinde 6 tane kişisel gelişim semineri düzenlenecek. ALTSO tarafından, üyelerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile düzenlenen eğitim programları kapsamında 2019 yılı birinci dönemi için 6 tane kişisel gelişim semineri programlandı. ALTSO üyelerinden ve önceki dönem katılımcılardan gelen talepler ile beklenti ve istekler göz önüne alınarak hazırlanan programlar Cumartesi günleri düzenlenecektir. ALTSO Konferans Salonu’nda verilecek seminerler genel katılıma açık olup, ücretsizdir. Seminere katılan kişilere ayrıca katılım belgesi de düzenlenecektir.