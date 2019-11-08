İşte ALTİD'in yeni yönetimi

SEÇİM, Dim TV ekranlarından canlı olarak naklen yayınlandı. Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından ise divan heyeti oylamaya sunuldu. Açılış konuşması ise mevcut başkan Burhan Sili tarafından gerçekleştirildi. Sili'nin ardından kürsüye Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel çıktı. Başkan Yücel, ALTİD'in önemine dikkat çektiği konuşmasında, turizm sektörünü ve süreci değerlendirdi. Yönetim kurulu faaliyet raporunun sunulmasının ardından oylamaya geçildi, mali raporlar da oylamaya sunuldu. Mali raporların sunumu sırasında salonda gerginlik yaşandı. ALTİD'İN Mali Müşaviri İrfan Şener'in denetçi tarafından yazılan raporu bulamayışı Başkan Sili'nin tepkisine neden oldu. Sili, raporu bizzat kendisi okudu. Yapılan konuşmalar ve okunan raporların ardından yönetim kurulu listesinin oylamasına geçildi. Turizmciler sandık başına gitti. Burhan Sili başkanlığındaki yeni yönetimde şu isimler görev aldı: Servet Şakiroğlu, Mustafa Kahya, Muzaffer Barcın, Serdar Gür, Hızır Bozdoğan, Ali Orkan, Mehmet Dahaoğlu, Şükrü Cimrin, Elvan Güneş, Özkan Ünal, Cemal Kerem Sidar, Şevki Taç, Kadiri Hacıkadiroğlu, Erhan Yönet, Hüseyin Gümrükçüler, Cem Özcan, Kerim Kılınç ve Hakkı Melih Kantarcı. ALTİD Denetim Kurulu Üyeliği görevine ise Hasan Şakiroğlu, İbrahim Sipahioğlu ve Ali Döven seçildi.