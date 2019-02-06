İşte Alanya'nın 'Sarı Basın Kartlı' muhtar adayları

ALPER KUTAY

ŞEKERHANE Mahallesi’nin muhtar adaylığına televizyoncu ve elektrikçi Süleyman Tığlı, Mahmutlar Mahallesi’ne ise Mahmutlar Post Gazetesi sahibi Mesut İlhan Aday oldu. 1971 yılında Gündoğmuş’un Köprülü Köyü’nde doğan muhtar adayı Süleyman Tığlı, babası İsmail Tığlı’nın görevi nedeniyle 1974 yılında ailesiyle Alanya’ya yerleşti. 1982 yılında elektrikçilik mesleğine başlayan Tığlı, 1992 yılında basın sektöründe mesaiye başladı ve sarı basın kartı sahibi oldu. Öte yandan, yaklaşık bir ay önce sosyal medyada “Seni muhtar adayı görmek istiyoruz” paylaşımlarından sonra adı sık sık gündeme gelen Mesut İlhan, halkın ısrarına daha fazla kayıtsız kalamadı ve Mahmutlar Mahallesi’ne muhtar adayı oldu. Mahmutlar Post Gazetesi’nin sahibi İlhan, muhtar adayı olduğunu açıklayıp Alanya’da ikinci sarı basın kartlı muhtar adayı olarak sahaya inerken, “Mahmutlar’ı karşılıksız sevdik” sloganı ile sosyal medyadan adaylığını duyurdu. Mahmutlar Post Gazetesi’ni 2004 yılında kuran ve Mahmutlar’da ilk gazeteyi kurup ilk matbaayı açan Mesut İlhan, halen Mahmutlar Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 23:26