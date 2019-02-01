İşte Alanya'nın en kalabalık mahalleleri!

ALANYA'nın en kalabalık ilk 10 mahallesinin sıralaması söyle:
1-) Mahmutlar 39.896
2-) Oba 21.778
3-) Cikcilli 19.030
4-) Güllerpınarı 17.510
5-) Saray 16.285
6-) Konaklı 16.062
7-) Hacet 12.336
8-) Kadıpaşa 12.210
9-) Avsallar 12.100
10-) Kızlarpınarı 11.256
MERKEZ MAHALLELER
Alanya merkez mahallelerine bakıldığında en yüksek nüfuslu mahalle 17.510 nüfusu ile 'Güllerpınarı Mahallesi' oldu.
Bektaş 890
Büyükhasbahçe 2.609
Cumhuriyet 4.962
Çarşı 3.048
Dinek 2.143
Fığla 4.055
Güllerpınarı 17.510
Hacet 12.336
Hisariçi 146
Kadıpaşa 12.100
Kızlarpınarı 11.256
Küçükhasbahçe 3.582
Oba 21.778
Saray 16.285
Sugözü 6.312
Şekerhane 11.207
Tepe 671
Tophane 220
Yasırali 95
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ESKİ BELDE OLAN MAHALLELER
Eski belde olan mahallelerde en yüksek nüfuslu mahalle 40.000'e yaklaşan nüfusu ile 'Mahmutlar Mahallesi' oldu.
Avsallar 12.210
Cikcilli 19.030
Çıplaklı 6.758
Demirtaş 2.953
Emişbeleni 1.421
Güzelbağ 859
İncekum 3.036
Kargıcak 3.509
Kestel 10.599
Konaklı 16.062
Mahmutlar 39.896
Okurcalar 4.237
Payallar 7.624
Tosmur 10.100
Türkler 4.129
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KIRSAL BÖLGEDEKİ MAHALLELER
Kırsal bölgedeki mahallelere bakıldığında en yüksek nüfusa sahip mahalle 3.313 nüfus ile 'Toslak Mahallesi' oldu
Akçatı 364
Akdam 1.261
Alacami 282
Alara 593
Aliefendi 1.005
Asmaca 215
Bademağacı 584
Basırlı 108
Başköy 173
Bayır 277
Bayırkozağacı 204
Beldibi 285
Beyreli 551
Bıçakçı 239
Bucak 139
Burçaklar 299
Büyükpınar 229
Çakallar 644
Çamlıca 1.301
Değirmendere 1.204
Dere 1.071
Elikesik 2.007
Fakırcalı 305
Gözübüyüklü 331
Gözüküçüklü 458
Gümüşgöze 213
Gümüşkavak 612
Güney 374
Hacıkerimler 339
Hacımehmetli 2.093
Hocalar 480
İmamlı 639
İspatlı 357
İshaklı 575
Karakocalı 646
Karamanlar 495
Karapınar 153
Kayabaşı 634
Keşefli 607
Kızılcaşehir 767
Kocaoğlanlı 253
Kuzyaka 197
Mahmutseydi 901
Oba Alacami 401
Orhan 204
Öteköy 160
Özvadi 315
Paşaköy 225
Saburlar 351
Sapadere 787
Seki 521
Soğukpınar 392
Süleymanlar 517
Şıhlar 845
Taşbaşı 129
Tırılar 184
Toslak 3.313
Türktaş 402
Uğrak 518
Uğurlu 197
Uzunöz 532
Üzümlü 305
Yalçı 100
Yaylakonak 357
Yaylalı 1.169
Yenice 386