İşte Alanya'nın en kalabalık mahalleleri!

Yapılan son değerlendirmelerde Alanya’nın en kalabalık mahallesi 39 bin 869 nüfusuyla Mahmutlar Mahallesi oldu. 39 bin 896 ile Alanya’nın en kalabalık mahallesi olarak bildirilen Mahmutlar Mahallesi’nin ardından ikinci en büyük mahalle ise 21 bin 778 nüfus ile Oba Mahallesi oldu. İşte, Alanya’daki mahallelerin yeni nüfus oranları...