İşte Ak Parti'nin yeni kalesi

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibi, 2 Aralık 2017’de yapılan ilçe kongresinin ardından 2 Aralık Pazar günü bir yılı geride bırakıyor. Önümüzdeki günlerde Alanya Belediye Başkan Adaylığı’nın açıklanmasına kesin gözüyle bakılan Mimar Mustafa Toklu’nun projesini bizzat çizdiği Ak Parti’nin çevreyolu üzerindeki yeni binası da tamamlanmak üzere. Önümüzdeki hafta açılış yapmaya hazırlanan Toklu’nun ve ekibinin Mart ayından bu yana tamamlamak için büyük uğraş verdiği yeni binanın içini ilk kez Yeni Alanya görüntüledi. Çevreyolu üzeri, Almoda Mobilya yanında yapımına başlanan ve bitme aşamasına gelen yeni binanın merkezi bir konumda olduğunu, yeni yapılan binalarla birlikte hem ulaşabilirlik anlamında kolay, hem de hizmet vermek açısından daha ulaşılabilir bir bölgede olduğunu söyleyen Mustafa Toklu, bina içerisinde 250 kişilik konferans salonu bulunduğunu belirtti. Öte yandan, Türkiye’deki pek çok il merkezinin yanı sıra bu büyüklükte hiçbir ilçede böyle bir teşkilat binası bulunmadığı öğrenildi.

TÜRKİYE’DE BİR İLÇEDE İLK

Açılışına Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, il teşkilatının ve bölge milletvekillerinin de katılacağı bina hakkında bilgiler veren Toklu, "Yeni teşkilat binamız 4 kattan oluşuyor. Bodrum katımızda 250 kişilik bir konferans salonu var. Vatandaşlarımızla bir araya gelmek için rahat bir alan oluşturduk. Konferans salonunun altında ileride parti çalışmalarımızı yapacağımız bir alan var. Zemin kata geldiğimiz zaman geniş bir karşılama alanımız olacak. Vatandaşlarımız rahat bir şekilde çaylarını yudumlarken bekleyebilecekler. Girişte danışma alanımız var. Asma katımız bulunmakta. 15 kişilik bir toplantı odamız var. Yanında yine 39 kişilik toplantı odamız var. Yeni binada misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz bir mutfağın da hizmet verdiği bir alan oluşturduk. Göreve geldiğimiz günden beri kurumsal kimliğimizin Alanya’da oturması için bazı çalışmalar yaptık. İnşallah ilçe teşkilatı olarak bu binayı Alanya'ya kazandıracağız. Bizden sonraki yönetimlere de rahat bir çalışma ortamı sağlamış olacağız. Daha kaliteli, daha elverişli bir ortamda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018, 17:15