İstanbul Alanyalılar Derneği'nde yeni dönem

İSTANBUL'DAKİ Alanyalılar'ın 2017 yılında Alanya'yı tanıtmak ve Alanya’dan İstanbul’a gelen öğrencilere yardımcı olmak için kurdukları İstanbul Alanyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ikinci dönemine Başakşehir Belediyesi'nde görevli Orman Mühendisi Kerim Uysal başkanlığında dinamik ve genç bir kadroyla başladı. Hedefleri ve eylem planlarını belirlemek için İstanbul Balat'taki dernek binasında bir toplantı düzenleyen yeni dönemin başkanı Kerim Uysal "Hem İstanbul’daki, hem de Alanya’daki hemşehrilerimizden, Alanya'ya gönül verenlerden maddi ve manevi desteklerini bekliyoruz. 1993 yılında kurulan, Alanyalı büyüklerimizin 5 yıl boyunca yaşattıkları İstanbul Alanyalılar Derneği'nin bize bıraktığı mirası taşımayı hedefliyoruz. Onlar 97 öğrenciye burs veriyorlardı. Bizim de ilk hedefimiz bu sayıyı yakalamak ve derneğimizi sonraki nesillerimize de hizmet edecek bir yuva haline getirmek. Dinamik ve genç kadromuz bunu başarabilecek güçte" dedi.

İŞTE YENİ YÖNETİMDEKİ İSİMLER

Kerim Uysal başkanlığındaki İstanbul Alanyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Ali Yıldız, Hüseyin Tuluk, Mehmet Yetkin, Ramazan Çelik, Hüseyin Doğan, Ahmet Kalan, Ömer Arıkan, Cemre Büyükdemirel, Medine Boz, Mahmut Esat Uzuner, Ezgi Nurdan Yenilmez, Hasan Gökçe, Kamil Taç, Kemal Toslak, Mehmet Akyol, Necati Kaptanoğlu, Oğuzhan Aksoy, Sinan

Yardım, Veli Yöntem ve Uğur Sandal. İstanbul Alanyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Öğrenci İşleri Komisyonu Başkanlığı görevinin ise, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi İbrahim Aydoğan'a verildiği öğrenildi.