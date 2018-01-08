İsmail Haboğlu Alanya'nın trafik sorununu yazdı

YILLARDIR yazıyor, çiziyor, uyarıyoruz. “Günümüz Alanya’sının en önemli sorunu trafik, trafik, trafik…

Sonra?

Sonra otopark, otopark, otopark…

Alanya’nın, kasaba ölçeğinde planlanan cadde ve sokakları; hızla büyüyen ve büyük kent nüfus ölçeğine erişen insan ve araç trafiğini doğal olarak kaldırmıyor artık. Yakın bir zamanda; her geçen gün katlanarak artan bu trafik, gün gelecek tüm kent trafiğini kilitleyecek, hoş olmayan olaylara sebebiyet verecek…



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