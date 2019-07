İskele'de kanalizasyon taşkını: 'Bu ne rezalet!'

Ceren ŞAHİN - ÖZEL HABER

ALANYA’NIN vitrini konumunda olan, tarih ve denizin el ele verdiği İskele’nin kanalizasyon taşkınlarına teslim halleri ‘Pes’ dedirtiyor. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği İskele’de kanalizasyonun yetersiz kalması taşmalara sebep oluyor. Kızılkule önünden başlamak üzere Şelale Meydanı’na dek bütün kanalizasyonlarda her gün meydana gelen taşkınlar yüzünden yolda göletler oluşurken, turistler ve vatandaşlar resmen pisliğin içerisinde yürümek zorunda kalıyor. Mevcut durum Alanya’ya yakışmadığı gibi insan sağlığını da tehdit ediyor. Yanı sıra bölgede kokudan da durulmuyor.

‘TURİSTLER BURUNLARINI KAPATIYORLAR’

Taşkınların özellikle yaz aylarında yaşandığını ve sorunun uzun süredir devam ettiğini aktaran Mustafa Çakır, Büyükşehir Yasası’na işaret ederek muhatap bulamadıklarını kaydetti. Çakır “Burada yıllardır aynı sorun yaşanıyor. Kanalizasyon yetersiz. Çalışma yapılarak altyapının elden geçirilmesi gerekiyor. Ama bu zamana kadar bir adım dahi atılmış değil. Turistler geliyor ve buradan geçerken burunlarını kapatıyorlar. Kokudan durulmuyor. Belediyeyi arıyoruz, başka yere yönlendiriyorlar, yönlendirdikleri yeri arıyoruz, onlar da topu başka yerlere atıyorlar. Muhatap bulamıyoruz. Kentin dinamiklerinin, idari yetki birimlerinin acilen bu sorunu kalıcı olarak çözmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘BU PİSLİK VE KOKU KABUL EDİLEMEZ’

Alanya Belediyesi’nin MHP’li eski Meclis Üyesi Cemal Palamutçu, görüntülerin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Palamutçu “Burası hem drenaj, hem kanalizasyonun bir arada bulunduğu bir sistem üzerinden uygulandığı bir yer. Yalnız bu yeterli değil. Dünya şehri olan, dünyaya açılan, Türkiye’nin penceresi sayılan Alanya’da yaşanan bu taşkınlar kabul edilemez. Alanya’nın vitrini resmen pislik içerisinde. Borunun bakımının periyodik olarak yapılamamasına binaen geri tepmesi söz konusu. Ortalığı da, affedersiniz söyleyemiyoruz, az evvel de söylediğim gibi pislik götürüyor. Turizmin kalbi sayılan Kızılkule, tersane, tarihi mahallemiz Tophane ve liman bölgesinde böyle bir şeyin olması yakışık alır bir durum değil. Alanya imajını burada hissettikleri noktada böyle olumsuzlukların olması nasıl bir durumdur? Bunu kabul etmek ve turizm adına bunu kabul etmek mümkün değildir. Artık yetkili kimdir bilemiyoruz. Yani biz yetkili olarak Alanya belediyesini ve Çevre Müdürlüğü’nü görüyoruz. Arıyoruz, ‘Biz yetkili değiliz. Dolayısıyla büyükşehir belediyesi bu konuya el atmalıdır’ cevabını alıyoruz. Büyükşehiri arıyoruz. ‘İşte orası neresiydi, bilmem nesiydi. Bizim burada şu anda elimizde yeterli eleman yok” cevabını alıyoruz. Bu esnada da mevcut kanalizasyonlar geri tepmeye devam ediyor. Turistler ve vatandaşlar resmen pisliğin içerisinde yürüyorlar. Bu bölgede oluşan bütün bu pis görüntü ve koku kabul edilebilir mesele değil. Buna bir an önce çözüm bulmak gerekir. Eğer bu çözüm bulunamıyorsa o zaman Alanya’yı kapatalım, hiç olmazsa dünyaya rezil olmayalım” şeklinde konuştu.

‘ALANYA BELEDİYESİ DE SORUMLUDUR’

Incoming (Yurtdışından yurtiçine tatilci getiren acenta) temsilcilerinden Suat Çavuşoğlu, mevcut durumun turizmi baltaladığına dikkat çekerek, sorunu çözmek adına herkese görev düştüğüne vurgu yaptı. Çavuşoğlu “Şu anda yanımda liman bölgesinde gemi turu yapan bir armatör var. O da dinliyor ve sizin için ‘Çok doğru söylüyor’ diyor. Temizlik imandan gelir, birinci cümlem budur. İkincisi ise belediyenin bu konuda hassas davranmasıdır. Çünkü bahse konu yer İskele bölgesi. Alanya için, turizm için çok önemli bir bölge. Bizim tanıtımımız için çok önemli olan bir bölge. Hep oraya gidiyoruz. Turist alan bir yerden bahsediyoruz. Alanya bizim, hepimizin. Alanya bütün seyahat acentalarının, Alanya bütün otelcilerin, Alanya buradan ekmek yiyen bütün esnafın. Altyapı büyükşehre ait olabilir ama Alanya aynı zamanda Alanya Belediyesi’nin. Alanya’da doğabilecek herhangi bir negatif olayda bizim kendimizi geri çekmememiz lazım. Hele ki böylesi hassas bir konuda Büyükşehir Belediyesi ilgileniyorsa Büyükşehir Belediyesi’ne, başka bir dinamik ilgileniyorsa o dinamiğe iletmek, konunun takipçisi olmak görevimiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 22:09