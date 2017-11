İşitme engellilere müjde

İŞİTME engelli vatandaşların hastanede sıkıntı yaşamasını önlemek, sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak ve oluşabilecek iletişim sorununu ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan eğitim düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi. 2 Ağustos 2017 tarihinde başlayan ve Özel Eğitim Alanı Öğretmeni Burcu Candan tarafından verilen eğitimin sertifika törenine Hastane Başhekimi Dr. Tevfik Yazan, İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Ahmet Girgin, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Muhammet Karaman, Kalite Yönetim Direktörü Erkan Karadağ ve sağlık personelleri katıldı. Başhekim Dr. Tevfik Yazan, her hastanın ve hasta yakının en iyi sağlık hizmetini almaya hakkı olduğunu bununda hasta ve hasta yakınlarını iyi anlamaktan geçtiğini söyledi. Dr. Tevfik Yazan, “Kaliteli sağlık hizmeti verebilmek için öncelikle hastanın derdini anlamak gerekmektedir. Engelli vatandaşlarımızın da derdini anlamak onlara da kaliteli bir sağlık hizmeti sunabilmek için bu tür eğitimlere yönetim olarak önem vermekteyiz. Her hasta en iyi hizmeti hak etmektedir. İletişimde işaret dili büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu eğitim sayesinde hastanemizin hemen her biriminde ve her meslek grubundan işaret dili bilen personelimiz yer alacaktır. Hedefimiz ise bu sayıyı daha da arttırmak işitme engelli bireylerimizin de diğer herkes gibi sağlık hizmetinden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamaktır. Bu vesileyle kendi saatlerinden ödün vererek eğitime katılan ve başarılı olan sağlık çalışanlarımıza ve öğretmenleri Burcu Candan Hanım’a teşekkür ediyorum” dedi. Eğitime katılan sağlık çalışanlarına sertifikaları takdim edildikten sonra, Dr. Yazan, özel eğitim alanı öğretmeni Candan’a teşekkür plaketi verdi.