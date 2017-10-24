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Işık ve Kodal Çavuşoğlu'nun konuğu oldu

AKP Gençlik Kolları Başkanı Işık, Başbakanlık Danışmanı Hayri Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

Işık ve Kodal Çavuşoğlu'nun konuğu oldu

AKP Gençlik Kolları Başkanı Işık, Başbakanlık Danışmanı Hayri Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

24 Ekim 2017 Salı 23:36
Işık ve Kodal Çavuşoğlu'nun konuğu oldu
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kodal, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittikleri Ankara’da Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi, Başbakan Danışmanı Hayri Çavuşoğlu’nu da ziyaret etti. Alanya gündemiyle ilgili konuların konuşulduğu ziyaretle ilgili bilgi veren Işık, “Hayri başkanımızın Alanya halkına selamı var. Kendisi bizleri çok iyi ağırladı, teşekkür ediyorum” dedi.

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Son Güncelleme: 25.10.2017 10:17
Anahtar Kelimeler:
AKP Gençlik Kolları Başkanı IşıkBaşbakanlık Danışmanı Hayri Çavuşoğlu
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