Işık ve Kodal Çavuşoğlu'nun konuğu oldu

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kodal, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittikleri Ankara’da Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi, Başbakan Danışmanı Hayri Çavuşoğlu’nu da ziyaret etti. Alanya gündemiyle ilgili konuların konuşulduğu ziyaretle ilgili bilgi veren Işık, “Hayri başkanımızın Alanya halkına selamı var. Kendisi bizleri çok iyi ağırladı, teşekkür ediyorum” dedi.