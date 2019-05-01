İşçilere durmak yok! 1 Mayıs'ta da çalıştılar

DEVLET memurlarının resmi tatile çıkıp işçilerin çalıştığı ilginç bayramda Konaklı Mahallesi Sanayi Sitesi’nde mikrofon uzattığımız emekçiler, “İşçi Bayramı kutlu olsun ama yalnızca kamu çalışanına değil, bugün de burada işinin başında olanlara da kutlu olsun” dediler. 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda işinin başında olan sanayi çalışanları ise işçi sınıfının emeklerinin karşılığını alamadığını belirterek, “Devletimiz bu konuda da çalışmaya devam edecektir” diyerek umutlarını yitirmediklerini ifade ettiler.