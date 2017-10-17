İsabet öğrencileri kültür turunda

SOSYAL bilgiler dersinde gördükleri, okudukları tarihi mekanları gezme imkanı bulan öğrenciler, Alanya Müzesi, Alanya Kalesi, Kızılkule, tersane ve Damlataş Mağarası’nı gezerek tarihi yerinde incelediler. Güzel ve keyifli bir gezi gerçekleştiren öğrenciler her gezdikleri tarihi mekan hakkında öğretmenlerinden bilgi aldı. Bu tür gezilerin öğrenciler üzerinde olumlu sosyal etkilerinin olduğunu söyleyen sosyal bilgiler öğretmeni Hüseyin Duygu, sadece okuyarak değil görerek de öğrencilerin dersi daha iyi kavradıklarını, imkanlar doğrultusunda bu tür gezilerin devam edeceğini söyledi.