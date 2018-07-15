İş yerine çarparak durdu

Vergi Dairesi Kavşağı üzerinde seyir halindeyken aniden yoldan çıkan bir araç sürücüsü, yol üzerinde bulunan Mert Tekstil isimli iş yerine daldı

İş yerine çarparak durdu
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, 15.30 sularında Vergi Dairesi’nin bulunduğu yol üstünde meydana geldi. Binek araç, 25 Metreli Yol üzerinde seyir halinde yoldan çıkarak Mert Tekstil'e çarptı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken çevredeki vatandaşlar ve iş yeri çalışanları korku dolu anlar yaşadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 16:12
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