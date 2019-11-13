İş hayatında görgü ve nezaket konuşulacak 

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Akademi’nin kişisel gelişim seminerleri 16 Kasım 2019 Cumartesi günü Dr. M. Naci Çuhacı’nın konuşmacı olarak katılacağı ‘İş Hayatında Görgü, Etik ve Nezaket Kuralları Eğitimi’ ile devam edecek. 16 Kasım Cumartesi günü saat 10.00’da ALTSO Konferans Salonu’nda başlayacak seminere katılım ücretsiz olacak ve katılımcılara katılım belgesi verilecek.