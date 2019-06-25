İnna Alanya tatilinde Meryem oldu

İSLAMİYET'İ araştırarak Müslüman olma isteğinde bulunan İnna Zahranychna için müftülük makamında ihtida merasimi düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde Alanya İlçe Müftü Vekili Murat Demirhan tarafından İslamiyet hakkında Zahranychna’a özlü bilgiler verildi. Alanya İlçe Müftü Vekili Demirhan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğini kabul ederiz. Hepsinin hak olduğuna inanırız. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa’dır (s.a.s). Peygamberimize Allah tarafından vah yedilen Kur’an-ı Kerim, son ilahi kitaptır. Onda bildirilenlerin bütününe şeksiz şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve hesabın yani ahret gününün varlığını tasdik ederiz. İslâm’a girmek; Allah’a, Muhammed Mustafa’nın (s.a.s) Allah’ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun Allah katından getirdiklerinin tamamına inanmakla olur. Bizler bu inancı ‘Kelime-i Şahadet’ ile dile getiririz. Şimdi sizin kelime-i şahadeti ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz.”

Demirhan’ın konuşmasının ardından Zahranychna Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu. İnna Zahranychna’nın bir hayli heyecanlı ve mutlu olduğu gözlemlendi. İsmini de değiştirmek isteyen İnna yeni isminin ‘Meryem’ olmasını talep etti ve kayıtlara ‘Meryem’ olarak geçti. Alanya İlçe Müftü Vekili Murat Demirhan, Ukrayna vatandaşı Meryem’i İslamiyet’i seçtiğinden dolayı tebrik ederek ihtida belgesini verdi. Ayrıca Demirhan tarafından Meryem’e Kur’an-ı Kerim ve İslamiyet’i anlatan bir kitap hediye edildi.