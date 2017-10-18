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INES II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi Alanya'da başladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) ev sahipliğinde bir uluslararası kongre daha Alanya’da gerçekleştiriliyor

INES II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi Alanya'da başladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) ev sahipliğinde bir uluslararası kongre daha Alanya’da gerçekleştiriliyor

18 Ekim 2017 Çarşamba 14:40
INES II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi Alanya'da başladı
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BU yıl ikincisi düzenlenen INES II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (INES-2017) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) ev sahipliğinde başladı. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilim adamının katılımı ile 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında Alanya Haydarpaşa Oteli’nde gerçekleştirilecek olan kongreye ALKÜ’nün yanısıra DTI University, Alanya HEP Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi de destek veriyor.
Bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, farklı alanlarda çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamak amacıyla birçok bilim insanını bir araya getiren kongrenin açılış törenine, ev sahibi olarak katılan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın yanısıra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay,  Slovakya DTI Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tomáš Lengyelfalusy, AHEP Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Onur Üstün, Prof. Dr. İlber Ortaylı, INES 2017 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erdal Hamarta, ALKÜ idari ve akademik personeli, ilçe kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren INES 2017 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erdal Hamarta bu tür uluslararası kongreler düzenlemenin bir ekip işi olduğunu belirterek bu kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
‘INES 2017’YE EV SAHİPLİĞİ YAPMAK BİZLERİ MUTLU EDİYOR’
Ardından kongrenin ev sahibi olarak söz alan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı böylesine büyük bir katılımla ve dört farklı üniversitenin destekleriyle gerçekleştirilen INES 2017 Kongresi’ne ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, “Bu kongremizi bin 900 başvuru ve binin üzerinde de katılımcı ile gerçekleştiriyoruz. Çok değişik alanlarda sosyal alanlar, mühendislik alanları, fen alanlarında bu kadar değişik yelpazede ülkemizin her tarafından gelmiş bilim adamlarımızı siz değerli insanları burada görmekten dolayı çok büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. ”dedi.
‘ÜNİVERSİTELER BULUNDUĞU BÖLGEYE KATKI SAĞLAMALIDIR’
ALKÜ’nün en genç devlet üniversitelerinden biri olduğunu belirterek sözlerine devam eden Rektör Pınarbaşı, “Hızla gelişiyoruz. Şuan öğrenci sayımız 10 bin 500 civarınsa oldu. 8 fakültemiz var ve 2 yeni fakülte için de girişimlerimiz devam ediyor. Her üniversitenin birbirinin kopyası olması bence doğru değil. Aslında her üniversitenin bulunduğu bölgeye öncelikle katkı sağlaması gerekir diye düşünüyorum. Tabiki her üniversite üniversaldir, her üniversite uluslararası normlara göre kendini geliştirecektir ama bir üniversitenin öncelikli hedefi içinde bulunduğu topluma da destek olmaktır diye düşünüyorum. O yüzden biz de üniversite olarak turizmin başkenti olan Alanya’mıza katkıda bulunmak istiyoruz. Bunları da turizm, spor ve sağlık alanlarında gerçekleştireceğiz. Bu alanlarda fakültelerimizi açtık ve bu üç alanda öne çıkan bir üniversite olmak hedefindeyiz.” diye konuştu. 

ÜNİVERSİTELERİMİZ ŞEHRİMİZİN BÜTÜN DOKULARINA NÜFUZ EDİYOR’
“Turizmin marka şehri olan Alanya, ülkemizde bir devlet ve özel bir üniversitenin bulunduğu nadir kentlerden birisidir.” diyerek bir konuşma gerçekleştiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de açılış törenindeki konuşmasına şu şekilde devam etti;  “Üniversitelerimiz şehrimizin bütün dokularına nüfuz ederek, kentimizin kültürel, sosyal ve ekonomik olarak gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Alanya Belediyesi olarak eğitime her zaman öncelik veriyoruz. Alanya’nın eğitimin ışığında, bilimsel veriler doğrultusunda gelişen ve büyüyen bir kent olmasını istiyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaİlber OrtaylıAlanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiINES II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi
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