‘İndirim için çalışmalar yapılıyordu, zaten kapıdaydı’ 

ALANYA mevcut iki üniversitenin de akademik yılı açılışları aynı anda Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirilmişti. Bakan Çavuşoğlu açılışta öğrencilere bir de sürpriz yapmış ve öğrenciler karşılarında bir anda Acun Ilıcalı’yı görmüştü. Öğrenciler sorunlarını Acun’a iletti. Acun da aracı olarak Bakan Çavuşoğlu’na sorunları bir bir sıraladı. Sorunların başında da ulaşımda fiyat tarifesi ve öğrencilerin indirim talepleri geliyordu. Bakan Çavuşoğlu konuya ilişkin vakit kaybetmeksizin düğmeye bastı ve o an Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i arayarak öğrencilerin indirim talebini Başkan Böcek’e iletti. Siyasi ayrım gözetmeksizin herkesin el ele verdiği konsorsiyumun ardından müjde de çok gecikmeden Antalya BŞB’den geldi. Ulaşımda indirimin 20 Kasım itibariyle hayata geçeceği ve öğrenciler için fiyatların 1 lira 80 kuruşa düşürüldüğü açıklandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANET’in Hukuk Müşaviri Müge Gezginci Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuştu. Gezginci öğrencilere indirimin halihazırda gündemleri arasında olduğunu ve üzerinde çalışıldığını ifade etti. İndirimin ALKÜ’de yaşanan telefon trafiğinin ardından gerçekleşmediğini vurgulayan Gezginci, olayı münferit bir denk gelme hadisesi olarak yorumladı.

Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…