İncekum plajını otele çevirdiler

OLAY, İncekum'da bulunan Ahmet Erdoğan'ın işletmeciliğini yaptığı Arena Plajı'nda meydana geldi. Konya'dan otobüsle Alanya'ya tatile gelen bir gurup genç, ellerindeki valizlerle plaja gelerek burada kalmak istediklerini söylediler. İşletmeci Ahmet Erdoğan'ın şaşkınlıkla karşıladığı gençler, ardından şezlong kirasını ödeyerek valizlerini şezlonglara bırakarak, önce kabine ardından ise denize koştular. Yaşadığı olaya anlam veremeyen Ahmet Erdoğan, " Burası dünyaca ünlü İncekum plajı yalnız ne belediyeler tarafından ne kaymakamlık ne valilik nede jandarma buraya önem veriyor. Bu çantalarda neler olduğunu bilmiyoruz kapı ve girişler olmadığı İçin elini kollarını sallayarak istedikleri şekilde giriyorlar. Plaj kenarındaki otel müşterileri sabah yürüyüşleri yaparken bu manzaralarla karşılıyorlar. Belediyemizin bize vereceği yetki doğrultusunda kendi imkanlarımızla buralara kapı yapmayı ve güvenlik koyup buranın güvenliğini sağlamak istiyoruz. Burası olası bir durumda turizme darbe vuracak önemli plajlardan birisidir." Dedi.