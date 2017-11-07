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İlk deneme Bahçeşehir’den

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5 Kasım 2017’de duyurulan liselere geçişteki yeni sistemin ilk deneme sınavı Bahçeşehir Alanya Koleji’nde yapıldı

İlk deneme Bahçeşehir’den

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5 Kasım 2017’de duyurulan liselere geçişteki yeni sistemin ilk deneme sınavı Bahçeşehir Alanya Koleji’nde yapıldı

07 Kasım 2017 Salı 23:42
İlk deneme Bahçeşehir’den
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MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2 gün önce TEOG yerine gelen Liseye Geçiş Sistemi’ni açıkladı. “Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemi” adı altında gerçekleşecek olan uygulamayla ilgili ilk deneme sınavını gerçekleştiren okul ise Bahçeşehir Alanya Koleji oldu. Türkiye genelindeki Bahçeşehir Kolejleri’nin tamamında uygulanan Liseye Geçiş Sistemi (LGS) deneme sınavı,  Bahçeşehir Alanya Koleji’nde de gerçekleştirildi. Bahçeşehir Koleji öğrencileri sabah saatlerinde 60 soruluk liseye geçiş sistemi sınavına girdi ve 90 dakika boyunca ter döktü. Bahçeşehir Koleji Ortaokul Müdürü Salih Erdemir, liseye geçişte gerçekleştirilecek olan yeni sınav sistemini değerlendirdi. Erdemir, “TEOG yerine gelen yeni sınav modelinin deneme sınavı Alanya Bahçeşehir Kolejinde olduğu gibi Türkiye genelindeki Bahçeşehir Kolejleri’nin hepsinde aynı anda uygulandı” dedi. Bahçeşehir öğrencilerinin yeni sınav sistemiyle çok hızlı bir şekilde tanıştığını ifade eden Erdemir, “İlerleyen zamanlarda yapılacak olan deneme sınavları ile öğrencilerimiz yeni sınav sistemine daha hızlı uyum sağlayacak. Bahçeşehir Koleji olarak sınav öncesi yeni sistemle ilgili velilerimizi de bilgilendirdik” şeklinde konuştu.

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Milli Eğitim BakanlığıMEBBAHÇEŞEHİRBahçeşehir Alanya Koleji
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