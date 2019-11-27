İlgililerin dikkatine! Alanya'da belediye 210 TL karşılında moloz temizleyecek 

ŞEHRİN her noktasında ihtiyaca ve talebe göre çalışmalarına devam eden Alanya Belediyesi, temizlik ve hijyen konusunda, şehrin hiçbir noktasında taviz vermeyen Alanya Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce hizmete soktuğu yeni faaliyetle moloz atıklarının temizlenmesi konusunda da önemli çalışmalar yürütüyor.

İŞ MAKİNELERİYLE TEMİZLİK İMKANI

Kış tadilat sezonuna girerken ev, otel ve işyerlerinde yapılan tadilatlardan sonra ortaya çıkan atıkların sokakları kirletmesini önlemek için vatandaşların işlerini kolaylaştıran önlemler alınıyor. Yapılan tadilatlar sonucunda ortaya çıkan moloz atıkları Alanya Belediyesi tarafından ücret (210 TL) karşılığında alınıyor.

YENİ KONTEYNERLER EKLENDİ

Bu hizmeti daha iyi yerine getirebilmek adına filoya on adet yeni konteyner dahailave edildi. Randevulu moloz toplama sistemi ile yol kenarlarında ve kaldırımlarda molozların çirkin görüntüler oluşturmasını engellemek istediklerini ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Daha temiz bir Alanya için çalışıyoruz” dedi.