II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi Alanya'da düzenlenecek

YAKLAŞIK bin akademisyenin aileleriyle birlikte 3 gün boyunca Alanya’da bulunacağını kaydeden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kongre turizmi açısından bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Bu yıl ikincisini düzenlenecek “II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi” (INES-2017) ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilim insanının katılımı ile 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında DTI University, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Alanya Belediyesi işbirliğinde Alanya'da gerçekleştirilecek.

ALANYA’DA KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRECEĞİZ

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi’ne Alanya Belediyesi’nin de önemli katkılar verdiğini belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kongre turizminin geliştirilmesi ve turizm çeşitliliğinin arttırılması anlamında bu tür organizasyonların Alanya için çok önemli bir fırsat olduğunu kaydetti. Alanya Belediyesi Akademik Araştırmalar Merkezi’nin de akademisyenlerin dikkatini Alanya’ya çekmek için çok önemli çalışmalar yaptığını kaydeden Başkan Yücel, kurumlarla işbirliği içinde bu tür organizasyonların devam ettirilmesi için Alanya Belediyesi olarak gereken her türlü desteğin verileceğini söyledi.

KONGRENİN ÇOK ÖNEMLİ KONUKLARI OLACAK

Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi’ne Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Hasan Bacanlı, Doç.Dr. Hasan Yılmaz, Doç.Dr. Skoda Miroslav, Prof. Dr. Nurettin Güz, Prof. Dr. Ahmet Kankal, Prof. Dr. Mehmet İpcioğlu, Doç. Dr. Erkan Göksu, Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Prof. Dr. Tolga Arcak, Prof. Dr. Ahmet Saban, Doç. Dr. Ali Ersoy, Prof. Dr. Emir Baki Denkbaş, Prof. Dr. Ali Kahraman, Prof. Dr. Osman Eroğul, Doç. Dr. Cevat Erişken, Prof. Dr. Himmet Hülur, Prof. Dr. Bünyamin Ayhan, Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, çok sayıda yazar ve davetli katılacak.