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İhalesi arapsaçına dönen Sapadere’yi belediye işletecek

İhalesi üst üste 3 kez iptal edilen, 4. ihalesi gerçekleştirilemeyen Sapadere Kanyonunu belediye kendisi işletecek

Alanya 22.10.2019, 19:56
İhalesi arapsaçına dönen Sapadere’yi belediye işletecek
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İHALESİ üst üste 3 kez iptal edilen, 4. ihalesi gerçekleştirilemeyen Sapadere Kanyonunu belediye kendisi işletecek. Karar uygulamaya başlandı. Alanya Belediyesi özel teşebbüsü ile kanyonun işletmesini üstlendi ve çalışmalar başladı. Bilindiği gibi kanyon daha önce 3 kez ihaleye çıkartılmış, her ihale yaklaşık 2 milyon lira bedelle sonuçlanmış ancak ihaleyi kazanan firmalar teminatı ödeyerek ihaleyi yakmayı tercih etmişti.
 

Kaynak: YeniAlanya Bildirim
#İhalesi Arap saçı #Sapadere Kanyonunu
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