İhalesi arapsaçına dönen Sapadere’yi belediye işletecek

İHALESİ üst üste 3 kez iptal edilen, 4. ihalesi gerçekleştirilemeyen Sapadere Kanyonunu belediye kendisi işletecek. Karar uygulamaya başlandı. Alanya Belediyesi özel teşebbüsü ile kanyonun işletmesini üstlendi ve çalışmalar başladı. Bilindiği gibi kanyon daha önce 3 kez ihaleye çıkartılmış, her ihale yaklaşık 2 milyon lira bedelle sonuçlanmış ancak ihaleyi kazanan firmalar teminatı ödeyerek ihaleyi yakmayı tercih etmişti.

