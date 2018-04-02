'İğneli Fıçı Nostalji' ilk bölümüyle Dim TV'deydi

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in hazırlayıp, sunduğu 'İğneli Fıçı Nostalji' adlı program izleyici karşısına çıktı. Her pazartesi saat 19.30'da Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında seyirciyle buluşacak programın ilk konuğu ise Alanya'da bir döneme damga vurmuş 1989-1999 yılları arasında Alanya Belediye Başkanlığı görevi yapan ve eski Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan oldu. Dim'in programın açılış konuşmasını yapmasının ardından Cengiz Aydoğan'ın görev süresince yaptıkları ve Alanya'ya kazandırdıklarının yer aldığı bir slayt gösterisi ekranlara taşındı. Ardından ise program, Aydoğan'ın o dönemki mesai arkadaşları ve meclis üyelerinin katılımıyla devam etti. İşte programdan öne çıkanlar:

'MUHALEFETTEN ÇOK ÇEKTİK'

Biz o zamanlar Alanya'nın ihtiyaçları neler ilk olarak onları tespit ettik. Bunların içerisinde olimpik ölçülerde bir yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve stadyum olan bir yer yapmak vardı. Bunların yerini ayarlamak gerekiyordu. Kapalı spor salonu o zaman Zimbitlik'teydi. 1994 seçimleri öncesi bu üç projeden kapalı yüzme havuzu ve kapalı spor salonunu temelini atıp çalışmalara başladık. Ancak stadyumun ihale işleri biraz gecikti. 1994'te meclis çoğunluğunu kaybettik. İlk toplantıda da büyük bir projeyle başlayalım istedik. Ancak mecliste özellikle muhalif grup karşı çıktı. Şehir içerisinde böyle bir tesis olmamalı gerekçesiyle reddedildi. Ancak biz de bu projeyi kaybetmemek için Oba'da bulduğumuz şimdiki yerinde başlatarak projeyi Alanya'ya kazandırdık.

'ŞEHRİ TRAFİKLE BOĞMAK İSTEMEDİK'

Cengiz Aydoğan döneminde belediye meclis üyesi olan Cengiz Akyol da Zimbitlik tesisleriyle ilgili karardan bahsederek, "O günkü algı oydu. 'Trafik yoğun olur, şehir trafikte boğulur' diye şehir içerisinde istemedik ve böyle bir karar aldık. 'Çarşı içerisinde olursa zor olur' dedik. Güzel de bir merkez oldu. İnsanlar oraya yalnızca maçı izlemeye gitmiyor" dedi.

'ALANYA'NIN SAĞLIKLI PROJELERE İHTİYACI VAR'

Mevcut ve gelen arkadaşların çalışmalarını dikkatle izliyorum. Alanya'nın bir dünya kenti olarak desteğe ve bilgili görgülü insanların sağlıklı projelerinin uygulanmasına ihtiyacı var. 'Şu yapılmalı, şu şöyle olmalıydı' kısmına hiç bakmıyorum. Çünkü 20 sene onlara baktık. Artık keyfini çıkarıyorum. Dünyanın her yerinden Alanya'ya insanlar geliyorlar. Cenabı hak bize burada yaşamayı nasip etti.

'ALANYA'YA EN İYİSİNİ KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞTIK'

Şehrin atık suyunun denize dökülmesi kabul edilemezdi. Tesisler, bu nedenle fiyatları düşürmek zorunda kalıyorlardı. Maddi yönünü bırakın, insani yönden de insanların atık suyun birleştiği bir denize girmesine razı olamazdık. O dönemlerde de bu konuda hakkında üzerimizde büyük baskı vardı. Biz de borçlanma yoluna giderek bunu yapmak zorunda kaldık. Bir yerlerden bir kaynak bulup, vatandaşlara hizmet sunabilmeyi istiyorduk. Bizim yaptığımız sistem, şehir içinde uygulanacak bir sistemdi. Pahalı bir sistemdi. Bizim bunu göze alabilmemiz gerekiyordu. Bir Fransız firması bize bu konuda teklifte bulundu. İngiliz, Avusturya, Danimarka ve Fransızların teklifini alıp onları yarıştırdık ve iyi bir sonuç çıktı. Ancak o sonuçla işe başlayamazdık. Yıllarca, talebimizi hükümete ilettik. İncelendi ve 'Böyle bir kredi bulsak, tüm Türkiye'nin altyapısını değiştirelim' dediler. Yani aslında biz tersinden başladık.

'ALANYA'YA BAKTIKÇA GURUR DUYUYORUM'

3 siyasi isimle çalışma fırsatı buldum. Mesut Yılmaz, Süleyman Demirel ve Tansu Çiller. Üçü de mükemmel insanlardı. Ben çok şanslıydım, onlarla çalışma fırsatı buldum. Belediye başkanı olarak işe başladığımızda bir mühendis gözüyle 'Şunlar olsa ne güzel olurdu' dediğimiz noktaları düşündük. Sayılan işlerin tamamını bugün Alanya'ya hizmet verirken görüyor ve mutlu oluyorum. Bizim amacımız halka bu tesisleri sunabilmekti. Şimdi bunu görmek gurur verici. Üçünün de gönlümde apayrı yeri vardır. Demirel çok ilginç ve süper hafızaya sahipti. Çiller tüm dünyaya Türk kadınının siyasetin başında iyi bir vitrin oldu. Mesut Yılmaz Alanya'ya kendi memleketi gibi bakardı. Buraya da çok hizmet etti.

'İL OLMAK KISMETTE YOKMUŞ'

Alanya il sözünü bu 3 kişiden de aldı. Ancak o günün şartları uygun olmadı. Mesut bey yapacaktı ancak koalisyonda ve o dönem yaşanan felaketlerden de kaynaklı olarak hayata geçiremedi. Bir ilçeyi il yapmak maliyetli bir konu. Tabi ki il olduğunda bu maliyeti geri öder, ancak kısmet değilmiş. Yapabilseydik güzel olurdu ancak olmadı. Siyaseten 'Alanya il yapılırsa Alanya biter' diyenler o dönemde de oldu. Turizm için aleyhte olur diye düşünen arkadaşlar olmuştur. Ancak realite olduğunda 'Kimse bizi il yapmayın' dememiştir.

'ALANYA'YI KÖTÜ KOKUDAN ARINDIRDIK'

Eski Doğru Yol Partisi (DYP) İlçe Başkanı Faruk Koçak da, "Programı zevkle izliyorum. Eski günlere döndük. Birincisi stat konusunda, mecliste reddedilir edilmez ben o günkü Oba Belediyesi'nin bugünkü stat yerini kiraladığını biliyordum. Kanalizasyon konusunda da ileride kapasiteyi artırmak için hem alan hem de o sistem çok uygundu. Günün şartlarına göre pahalıydı tabi. Ancak birçok yerde kokudan geçilmezken bizim orası gayet rahattı" ifadelerini kullandı.