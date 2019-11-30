İGA'ya Çavuşoğlu sürprizi

HAMDULLAH Emin Paşa Koleji'nin kurulduğu yıl ilk 3 sınıfı oluşturan yaklaşık 30 öğrenci eski günleri yad etti. Alanya'nın ilk özel koleji olan Hamdullah Emin Paşa Koleji'nden mezun olan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile okulun kuruluş sürecini ve okulda yaşadıkları anıları tazeleyen ekip yeni başkanını da belirledi. Bakan Çavuşoğlu'nun aynı zamanda okulda sıra arkadaşı da olan Aydoğan Kozmetik sahibi Süleyman Aydoğan, İGA dönem başkanlığı görevini Tülin Uygun'a devretti. İskele yolu üzerindeki Seaport Otel'de gerçekleşen buluşma sonrası Bakan Çavuşoğlu, baba ocağı Türkler Mahallesi'ne giderek aile bireyleri ile buluştu.