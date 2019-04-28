'Huyun sonuçları' ALTSO'da konuşuldu

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) Akademi’nin kişisel eğitim Seminerleri “İş, sosyal ve genel anlamda huy ve davranışların belirgin etki ve sonuçları" eğitimi ile devam etti. Eğitime konuşmacı olarak uzman Mehmet Yılgör katıldı

'Huyun sonuçları' ALTSO'da konuşuldu
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AĞIRLIKLI olarak huy ve davranışların insan sosyal yaşamındaki olumlu veya olumsuz etkilerinin ele alındığı seminerde, “Huy nedir, davranış nedir, karakter nedir ve bunlardan nasıl pozitif biçimde yararlanabiliriz?” sorularının cevapları arandı. Huy kalıpları olarak belirlenen, “Algılama, düşünme, motivasyon, eylem ve etkileşim”i iyi veya kötü olarak ele almamak gerektiğini belirten Yılgör, “Herhangi bir görevde her zaman en iyi performansta olan 10 kişi incelendiğinde 9’u aynı huy kalıplarını göstermektedir. Bu ilginç durum herkes için aynıdır. Bu genel müdürden sekretere, dağıtım elemanından bölüm direktörüne kadar aynıdır. Huy kalıpları ile yöntemi ile analiz edilen her görevin kendine özgü 5-7 kilit huy kalıbı vardır. Buna en iyi performans kalıbı denir. Yani 5 bölümün huy kalıpları olan algılama, düşünme, motivasyon, eylem ve etkileşim kalıplarına uygun kişi bulunduğunda ‘En iyi performans’ yaratacak kişi işe alınmış demektir” dedi. Yılgör ayrıca, edinilen tecrübelerin huy ve davranışlara olan etkileri üzerine de şöyle konuştu: “Edindiğiniz olumlu veya olumsuz tecrübelerden en iyi dersleri çıkarmanız gerekmektedir. Aksi takdirde doğru davranışları sergileyemezsiniz. Bunun için kişisel motivasyonunuzu yüksek tutarak, geçmişten alacağınız dersle geleceğe doğru adımları atmanız büyük önem taşır” dedi. Soru cevap yöntemi ile devam eden seminerde son olarak yine iş ve sosyal yaşamda huy ve davranışları kontrol ederek başarıya ulaşma yöntemleri ele alındı.

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