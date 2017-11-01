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Hüseyin Güney kent disiplinini değerlendirdi

Antalya BŞB Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Alanya'da kent disiplininin bozulmasına ilişkin değerlendirmesinde "Bunlar Alanya'nın en gözde caddelerine kurulan ve Alanya'ya yakışmayan yapılar. Buralar BŞB'nin değil Alanya Belediyesi'nin elindeki caddeler" dedi

Hüseyin Güney kent disiplinini değerlendirdi

Antalya BŞB Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Alanya'da kent disiplininin bozulmasına ilişkin değerlendirmesinde "Bunlar Alanya'nın en gözde caddelerine kurulan ve Alanya'ya yakışmayan yapılar. Buralar BŞB'nin değil Alanya Belediyesi'nin elindeki caddeler" dedi

01 Kasım 2017 Çarşamba 22:14
Hüseyin Güney kent disiplinini değerlendirdi
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Yasin ARAZ 

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'in gündeme getirdiği, CHP İlçe Başkanı Ali Takavut ile CHP'li Alanya Belediye Meclis Üyesi ve Şehir Plancısı Erkan Demirci'nin "İpin ucu kaçtı" dedikleri kent disiplinine ilişkin, Antalya Büyükşehir Belediyesi (BŞB) Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'den de çarpıcı açıklamalar geldi.
'SİPAHİOĞLU'NDAN BÖYLE DEVRALDIK'
Güney, "Bizim bölgelerimizde herhangi bir disiplinsizlik yok. Yasalar çerçevesindeki her konuya hakimiz. Bizim kendi alanlarımızdaki uygulamaların hepsi yerinde. Hiçbir taviz vermeden çalışıyoruz. Kurallar neyi emrediyorsa onu yapıyoruz. Bugün bir sorun varsa da, geçmişe bakmak lazım. Geçmişte ne yapıldıysa onları uygulamaya devam ediyoruz. Yeni yaptığımız hiç bir şey yok. Alanya eski Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu'ndan ne devralındıysa, o şekilde devam ediyor. Yenilik peşinde koşana da müdahale ediyoruz. Dükkan ruhsatlarıyla ilgili konu da Alanya Belediyesi'nin sorunu" dedi. 
'ALANYA'YA YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER'
Güney, şehrin her yerinde gelişi güzel işyerlerinin türemesi konusunda ise "Bu yapılar Alanya'ya yakışmıyor. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanımızda bu tür yapılara müsaade etmiyoruz. Bu görüntüler Alanya'ya yakışmıyor. Alanya'nın en gözde caddeleri buralar. Demek ki buraların sorumlusu olan Alanya Belediyesi ile ilgili sıkıntılar var. Bizde (BŞB'de) her şey kuralına uygun ve bu konulara çok hassas yaklaşıyoruz. Göreve geldiğimizde bunun çok savaşını verdik. Bu konuda çok fazla da talep geldi ama hepsini geldiği gibi geri çevirdik. Düzen bozacak hiç bir şeye müsaade etmeyiz. Beldelerdeki gelişi güzel baraka işyerlerinden kaynaklanan sorunların kaynağı da biz değiliz" dedi.

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Son Güncelleme: 01.11.2017 22:22
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin GüneyAntalya BŞB Alanya Koordinatörü
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