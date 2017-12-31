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Hüseyin Güney'in annesi hayatını kaybetti

Antalya BŞB Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney annesini kaybetti

Hüseyin Güney'in annesi hayatını kaybetti

Antalya BŞB Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney annesini kaybetti

31 Aralık 2017 Pazar 01:53
Hüseyin Güney'in annesi hayatını kaybetti
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi (BŞB) Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney annesi Menşure Güney'i kaybetti. Güney'in annesi, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Alanya Başkent Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Merhume Menşure Güney'in cenazesi bugün öğle namazına mütakiben Oba Mahallesi Sekilioğlu Mezarlığı'nda yatan eşi Turan Güney'in yanına defnedildi. Cenaze merasimine, siyasiler, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yeni Alanya, merhuma Allah'tan rahmet, Hüseyin Güney ve acılı ailesine başsağlığı diler.

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Son Güncelleme: 31.12.2017 14:03
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin GüneyAlanya KoordinatörüAntalya BŞB
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Cengiz Aydoğan 2017-12-31 12:07:10

Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun.

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Muharrem Duran cokoz 2017-12-31 10:09:32

BAB alanya koordinatoru sayin huseyin guneyin annesinin vefatından dolayı üzüntümü bildirir.basta kendisine ailesine.ve bütün eş ve dostlarına baş sağlığı dileriz.Kizlar pinari mah muhtarligi.

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