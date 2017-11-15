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Hüseyin Güney Dim TV'de olacak

Büyükşehir Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Cuma günü 'Alper Kutay ile Politika Kulisi'ne katılacak

Hüseyin Güney Dim TV'de olacak

Büyükşehir Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Cuma günü 'Alper Kutay ile Politika Kulisi'ne katılacak

15 Kasım 2017 Çarşamba 21:50
Hüseyin Güney Dim TV'de olacak
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, 17 Kasım Cuma akşamı Dim TV'de ekrana gelecek olan 'Alper Kutay ile Politika Kulisi' adlı haber/tartışma programında Büyükşehir Alanya Hizmet Birimi'nin çalışmalarını canlı yayında anlatacak. Ak Parti İlçe Başkanı olarak uzun yıllar Alanya siyasetine hizmet eden, 2014'ün Nisan ayından bu yana Büyükşehir Koordinatörü olarak hizmetlerini sürdüren Güney, aradan geçen 3,5 yılda Alanya'ya yapılan ve yapılacak olan projeleri Alanya halkı ile paylaşacak.
 

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Büyükşehir Alanya KoordinatörüHüseyin GüneyCuma
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