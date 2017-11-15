Hüseyin Güney Dim TV'de olacak

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, 17 Kasım Cuma akşamı Dim TV'de ekrana gelecek olan 'Alper Kutay ile Politika Kulisi' adlı haber/tartışma programında Büyükşehir Alanya Hizmet Birimi'nin çalışmalarını canlı yayında anlatacak. Ak Parti İlçe Başkanı olarak uzun yıllar Alanya siyasetine hizmet eden, 2014'ün Nisan ayından bu yana Büyükşehir Koordinatörü olarak hizmetlerini sürdüren Güney, aradan geçen 3,5 yılda Alanya'ya yapılan ve yapılacak olan projeleri Alanya halkı ile paylaşacak.

