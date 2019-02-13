Hüseyin Girenes’te bir başarı daha

AKIN Robotics’e düzenlenen teknik gezide Akınsoft ve Akın Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, öğrencilere atölyelerini gezdirdi. Burada üretilen ürünleri inceleme imkanı bulan öğrenciler, heyecanla okullarına dönerek çalışmalara başladı. “Bu projeleri biz neden üretmiyoruz?” sorusuyla başlayan başarı öyküsü, öğretmen Sibel Dulum tarafından teşvik edildi. Okulun teknoloji kulübü öğrencileri Okul Müdürü Şennur Aykut’la görüşerek projelerini hayata geçirmek istediklerini dile getirdiler.

ÖĞRETMENLERDEN TAM DESTEK

ALKÜ'de düzenlenen bir konferansta TÜRKSAT Ceo'su Cenk Şen’e projelerinden söz eden öğrenciler, daha sonra okulda atölye kurarak 3D yazıcı ile robot yapma düşüncelerini Müdür Şennur Aykut ve Müdür Yardımcısı Mustafa Girenes’le paylaştılar. Fikir, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’den de kabul görünce çalışmaların önü açıldı. Alanya'da 3D yazıcı konusunda uzman olan Fizik Öğretmeni Mehmet Kocabay ile Teknoloji Kulübü öğrencileri, 3D yazıcı ve robot yapmak için bir araya geldiler. Başlangıçta haftada bir atölye çalışmasıyla planlanan 3D yazıcı yapımı, özellikle ara tatilde hızlanarak devam etti. Öğrenciler, Mehmet Kocabay tarafından 3D yazıcıdan çıkarılan parçaları bir araya getirerek, vida sıkıştırma, lehim yapma, motorları yerleştirme gibi çalışmaları keyifle yaptılar.

ER VE GİRENES’TEN TEBRİK ZİYARETİ

Önce mekanik aksam tamamlandı, sonra elektronik parçalar eklendi. Yaklaşık iki aylık bir sürede 3D yazıcı tamamlandı. Endüstri 4.0'ın hızla hayatımıza girdiği bugünlerde, Hüseyin Girenes Fen Lisesi öğrencisi olmanın gereğini iyi kavrayan okulun öğretmen ve öğrencileri, 3D yazıcı yapımında öncü oldular. Okulun Teknoloji Kulübü Öğretmeni Sibel Dulum ve Mehmet Kocabay, kulüp üyesi öğrenciler Hasan Arda Sulak, Ahsen Koçer, Begüm Sıla Taşçı, Çağrı Mangaltepe, Ömür Çamurcu, Hüseyin Akdağ, Ömer Uyar, Ahmet Uysal, Arda Özten, Damla Bolat, Ebru Sarıoğlu ve Yekta Sarı’ya teşekkür ettiler. Bugün okulu ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve okulu yaptıran hayırsever Hüseyin Girenes de öğrencilere çalışmalarından ötürü teşekkür ettiler.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 19:58