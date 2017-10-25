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Hüseyin Baba'dan özel kitabı için imza günü

Alanya'nın yaşayan hazinelerinden olan Eczacı Hüseyin Baba, 74 yıllık tatlı ve acı anılarını bir kitapta topladı

Hüseyin Baba'dan özel kitabı için imza günü

Alanya'nın yaşayan hazinelerinden olan Eczacı Hüseyin Baba, 74 yıllık tatlı ve acı anılarını bir kitapta topladı

25 Ekim 2017 Çarşamba 20:59
Hüseyin Baba'dan özel kitabı için imza günü
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BAHÇEŞEHİR Alanya Koleji'nin kurucusu Cihan Baba ve Burcu Baba çiftinin babaları Eczacı Hüseyin Baba, 74 yıllık anılarını bir kitapta topladı. "Tüfekteki Gravür" adlı kitabını tamamlayan Baba, 28 Ekim'de bir imza günü düzenleyecek. Bahçeşehir Alanya Okulları'nda cumartesi 14.00'de düzenlenecek olan imza gününe ise tüm Alanya halkı davetli. Kitaptan elde edilecek tüm gelirin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlanacağını söyleyen yazar Hüseyin Baba, tüm kitapseverleri imza gününe davet etti.

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Son Güncelleme: 26.10.2017 21:58
Anahtar Kelimeler:
AlanyaEczacı Hüseyin BabaHüseyin BabaTatlıAcıCihan Baba
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