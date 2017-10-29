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Hüseyin Baba kitabını imzaladı

Alanya'nın önemli isimlerinden olan Eczacı Hüseyin Baba, ilk kitabı olan 'Tüfekteki Gravür'ü çıkardı. Baba'nın imza gününe ilgi son derece yoğundu

Hüseyin Baba kitabını imzaladı

Alanya'nın önemli isimlerinden olan Eczacı Hüseyin Baba, ilk kitabı olan 'Tüfekteki Gravür'ü çıkardı. Baba'nın imza gününe ilgi son derece yoğundu

29 Ekim 2017 Pazar 19:56
Hüseyin Baba kitabını imzaladı
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ALANYA'NIN tanınmış ve önemli isimlerinden Eczacı Hüseyin Baba, Alanya'nın son 50 yılına ilişkin izlenimleri ve 'şiirleri' olarak tasvir ettiği av maceralarını kaleme aldığı Tüfekteki Gravür adlı eserini okuyucuyla buluşturdu. Bahçeşehir Alanya Koleji'nde düzenlediği imza günüyle kitabını tanıtan Baba, kitaptan elde edilecek gelirin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya Şubesi'ne bağışlanacağını söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ile birlikte çok sayıda önemli ismin katıldığı imza gününde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Baba, anılarını kitaplaştırma yönünde kendisine fikir babalığı yapan Yeni Alanya Kurucusu merhum Arıkan Yılmaz Dim ile olan sohbetlerinden de bahsetti.

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Son Güncelleme: 29.10.2017 20:02
Anahtar Kelimeler:
Tüfekteki GravürEczacı Hüseyin Baba
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