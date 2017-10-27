Hüseyin Baba'dan özel kitabı için imza günü

BAHÇEŞEHİR Alanya Koleji'nin kurucusu Cihan Baba ve Burcu Baba çiftinin babaları Eczacı Hüseyin Baba, 74 yıllık anılarını bir kitapta topladı. "Tüfekteki Gravür" adlı kitabını çıkaran Baba, yarın imza günü düzenleyecek. Bahçeşehir Alanya Koleji'nde yarın saat 14.00'de düzenlenecek olan imza gününe tüm Alanya halkı davetli. Kitaptan elde edilecek tüm gelirin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlanacağını söyleyen Baba, tüm kitapseverleri imza gününe davet etti.