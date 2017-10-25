Hüseyin Baba'dan özel kitabı için imza günü

BAHÇEŞEHİR Alanya Koleji'nin kurucusu Cihan Baba ve Burcu Baba çiftinin babaları Eczacı Hüseyin Baba, 74 yıllık anılarını bir kitapta topladı. "Tüfekteki Gravür" adlı kitabını tamamlayan Baba, 28 Ekim'de bir imza günü düzenleyecek. Bahçeşehir Alanya Okulları'nda cumartesi 14.00'de düzenlenecek olan imza gününe ise tüm Alanya halkı davetli. Kitaptan elde edilecek tüm gelirin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlanacağını söyleyen yazar Hüseyin Baba, tüm kitapseverleri imza gününe davet etti.