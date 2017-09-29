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Hürriyet'in köşe yazarı Yalçın Bayer Yeni Alanya'yı yazdı

Alanyalı Mevlüt Uysal’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturması tüm Alanya da sevinçle karşılandı. Hürriyet Gazetesi'nin Alanya dostu köşe yazarı Yalçın Bayer Yeni Alanya'nın 'İstanbul’u fetih günü’ manşetini köşe yazısına taşıdı

Hürriyet'in köşe yazarı Yalçın Bayer Yeni Alanya'yı yazdı

Alanyalı Mevlüt Uysal’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturması tüm Alanya da sevinçle karşılandı. Hürriyet Gazetesi'nin Alanya dostu köşe yazarı Yalçın Bayer Yeni Alanya'nın 'İstanbul’u fetih günü’ manşetini köşe yazısına taşıdı

29 Eylül 2017 Cuma 09:50
Hürriyet'in köşe yazarı Yalçın Bayer Yeni Alanya'yı yazdı
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YEREL ve ulusal basının yakından ilgilendiği başkanlık seçimlerini Yeni Alanya'da yakından takip etti. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (AGC) Mehmet Ali Dim kritik seçimi  DİM Web TV'de 6 saat kesintisiz olarak canlı yayınla izleyice aktardı. Yeni Alanya Gazetesi'nin 'İstanbul’u fetih günü’ manşeti ulusal basında da geniş yer buldu. 

Hürriyet Gazetesi'nin Alanya dostu köşe yazarı Yalçın Bayer bugünki köşe yazısında Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesini ve Yeni Alanya'nın manşetini köşe yazısına taşıdı.

İşte Bayer'in o yazısı:

AVUKAT Mevlüt Uysal’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olması Alanya’da büyük sevinç yarattı.
Yeni Alanya gazetesi ‘İstanbul’u fetih günü’ manşetini atarken, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve gazetenin sahibi Mehmet Ali Dim şunları yazdı:
“Alanya’da Uysal heyecanı yaşıyoruz. Türkiye’nin 919 ilçesinden biri olan Alanya, Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği Bakanı ve son olarak Dışişleri Bakanı çıkarmasının ardından bugün de Avrupa’nın en büyük, dünyanın 7. büyük kenti İstanbul’a ‘Belediye Başkanı’ çıkarıyor. (Çıkardı)”
Alanya doğumlu olan Mevlüt Uysal, ilk ve lise öğrenimini Alanya’da yaptı. Teknik liseyi birinci olarak bitirdiği için yönetmelik gereğince İstanbul Hukuk Fakültesi’ne girme hakkını kazandı. İstanbul’da avukatlık yapmaya başladı. Bu arada, Erdoğan’ın yakın arkadaşı ve avukatı AKP Milletvekili ve eski Bakan Hayati Yazıcı’nın avukatlık bürosunda yer aldı. Bazı davalarda Erdoğan’ın avukatlığını üstlendi. Eşi Çaycumalı olan Uysalların dört 
çocukları var.
İBB’de seçim oturumunda yer nedeniyle tartışmalar çıktı. CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Didem Engin ve Engin Altay itiş kakış arasında kendilerine zorla yer buldu. CHP adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Özenli, herkesi dinleyen bir yönetim” vaat etti ve şöyle konuştu: “İstanbul’un ormanına, denizine, tarım alanlarına özen göstereceğim. 5000 yıllık tarihe sahip çıkacağım. Herkese eşit mesafede olacağım, yüksek binalara izin vermeyeceğim. Halka ve meclis üyelerine hesap vereceğim. Parsel bazında plan değişikliği yaptırmayacağım. Bütün ilçelere eşit davranacağım; sosyal belediyeciliği vaat ediyorum.”
AKP adayı Mevlüt Uysal, kendi adaylığı sürecinin Kadir Topbaş’ın istifasının ertesinde başladığını özellikle vurguladı ve “Bizim davamız sıradan bir hareket değildir. 1994 yılında metro yoktu, bugün 150 km metro var. Gaz maskesi ile dolaşılıyordu, çöp dağları vardı, İstanbul’u lale bahçeleri ile donattık. 1994 öncesinde su kıtlığı vardı, Sayın Cumhurbaşkanımız bunların üstesinden geldi. İSMEK ile binlerce kişiye meslek edindirdik. Az laf çok iş yapacağız, herkese aynı mesafede duracağım.”
Mevlüt Uysal, Başakşehir’de yaklaşık 470 milyon TL’lik bir bütçeyi yönetiyordu. “En büyük bütçeler sıralamasındaki yerimiz üçüncü sıra” demişti.
BAŞAKŞEHİR’DE ÜÇ DANIŞTAY KARARINI UYGULAMADI
CHP Başakşehir ilçe başkanı, mali müşavir Özgür Karabat, “Biz kendisini kanun tanımaz bir başkan diye tanıyoruz. Çünkü Başakşehir’de üç Danıştay kararını hâlâ uygulamadı” dedi. Karabat seçim sonrasında şunları söyledi:
“Başakşehir halkının olan göletin yerini ihale etti. Satış iznini Meclis’ten kavgalı bir ortamda çıkarttı. CHP Grubu yargıya götürdü.
Bölge İdare Mahkemesi belediyeyi haklı buldu. Bunun üzerine CHP’li üyeler Danıştay’a başvurdu. Danıştay, Meclis’in satış kararı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. CHP satış izninden başka ihaleyi yargıya taşıdı. Bununla ilgili olarak Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. Başka bir dava ise Şelale Park’la yapılan büyük bir restoran idi. Danıştay bina için yıkım kararı verdi. Ancak onu da uygulamadı Uysal... Başakşehir’deki muhalifleri kendisini bu nedenle ‘yasa tanımayan başkan’ olarak tanıyorlar.”
ALANYA, ‘BÜYÜKŞEHİR’  STATÜSÜ BEKLİYOR
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın 27 Eylül’de “Bütünşehir Yasası” açıklamalarına ilişkin konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki “30 büyükşehirde uygulanan Bütünşehir Yasası, Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi biraz daha yaygınlaştırılacak. Birçok şehir daha buna katılacak” dedi. Erdoğan, 2017’nin başında mevcut mevzuattan kaynaklı, il belediyeleri ile merkez ilçe belediyeleri arasında hizmet sunumunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çalışma yapılması talimatını vermişti. Erdoğan, gerekirse büyükşehir olmak için gerekli nüfus kriterinin düşürülerek, büyükşehir sayısının arttırılabileceğine dikkat çekmişti. Yeni Alanya gazetesi, “Alanya büyükşehir olabilir” diye bir yorum yaptı. Gazeteci M. Ali Dim “Bu açıklamalar, Türkiye’de birçok kriteriyle yaklaşık 50 ilden büyük olan Alanya’nın umutlarını yeniden yeşertti” diye yazdı.
BİLİYOR MUSUNUZ
- 7 HAZİRAN 2017’de 25. dönemde seçilen MHP milletvekilleri Karabey Karaoğlu (Bayburt), Vedat Bayram (Niğde), Yavuz Temizer (Elazığ) ve Uygar Suphi Aktan’ın (İstanbul) partilerinden istifa ederek, Meral Akşener’in kuracağı partiye katılacaklarını duyurduklarını...
- ARAŞTIRMACI-yazar Orhan Karaveli’nin son kitabının da ismi olan ‘Kral Çıplak’ adlı söyleşisinde bugün 16.00’da Moda Tarihçi Kitapevinde konuşacağını...

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Son Güncelleme: 29.09.2017 10:13
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