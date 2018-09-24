Hulusi Doğan vali yardımcısı oldu

Alanya’nın eski kaymakamlarından olan ve ilçede oldukça sevilen Hulusi Doğan, 4 yıldı yürüttüğü İstanbul Avcılar Kaymakamlığı görevinden, İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atandı

Hulusi Doğan vali yardımcısı oldu
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DOĞAN sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Avcılar halkına veda etti. Doğan açıklamasında, “İstanbul Vali Yardımcılığına atanmam nedeniyle 4 yıldır yürüttüğüm Avcılar Kaymakamlığına bu gün veda ediyorum. Bu süre zarfında kamu hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesinde bizlere destek veren, bütün kamu kurumlarımıza, STK’lara, Avcılarlı hemşerilerimize çok teşekkür ederim. Bütün dostlarıma Allah’a ısmarladık. Hakkınızı helal edin. İstemeyerekte olsa kalbini kırdığım varsa helallik diliyorum. Benden yana herkese helal olsun” ifadelerini kullandı. 

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