'Her zaman halkın yanındayız'

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Mobil Sağlık Tarama ekibiyle birlikte dün Mahmutseydi Mahallesi’nde ikamet eden yaşlı, hasta ve engelli vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlara sağlık taramasının yanı sıra kişisel bakım desteği, ilaç, engelli ve yatalak hastalar için malzeme, tekerlekli sandalye ve giysi yardımı da yapıldı. Başkan Yücel, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara hem merkezde hem de kırsalda gereken değeri verdiklerini vurguladı. Mahmutseydi Mahallesi’nde ikamet eden ve 20 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu tekerlekli sandalyeye mahkûm olan fiziksel engelli Mustafa Yiğit ise ziyaret esnasında hizmetleri için Başkan Yücel’e teşekkür etti. Düzenli olarak tüm mahallelere evde bakım hizmeti sağlayan Mobil Sağlık ekibinde bulunan kuaför, kendi kişisel bakımlarını yapamayacak durumda olan vatandaşların saçlarını ve tırnaklarını kesiyor, ardından tıraş ediyor.