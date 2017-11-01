'Her zaman halkın yanındayız'

Haber: Alper KUTAY
ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Mobil Sağlık Tarama ekibiyle birlikte dün Mahmutseydi Mahallesi’nde ikamet eden yaşlı, hasta ve engelli vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlara sağlık taramasının yanı sıra kişisel bakım desteği, ilaç, engelli ve yatalak hastalar için malzeme, tekerlekli sandalye ve giysi yardımı da yapıldı. Başkan Yücel, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara hem merkezde hem de kırsalda gereken değeri verdiklerini vurguladı. Mahmutseydi Mahallesi’nde ikamet eden ve 20 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu tekerlekli sandalyeye mahkûm olan fiziksel engelli Mustafa Yiğit ise ziyaret esnasında hizmetleri için Başkan Yücel’e teşekkür etti. Düzenli olarak tüm mahallelere evde bakım hizmeti sağlayan Mobil Sağlık ekibinde bulunan kuaför, kendi kişisel bakımlarını yapamayacak durumda olan vatandaşların saçlarını ve tırnaklarını kesiyor, ardından tıraş ediyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.